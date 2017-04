«Los aficionados responden bien en cada calle y plaza que cruzas»

Les respondieron las piernas y la cabeza. Ese fue el balance general de los ganadores ayer del Medio Maratón Villa de Jovellanos en las categorías masculina y femenina. Satisfechos y entusiasmados, Sergio Sánchez y Ester Navarrete destacaron la calidad del recorrido y ratificaron su buen momento de forma con sus respectivos triunfos.

Para el leonés, la prueba fue «muy difícil» porque había «un buen grupo de corredores que luchábamos por la victoria». El atleta del CAR La Robla se veía con energías pero reconoció que «no sabes cómo están los demás». Sánchez aseguró que «hay momentos en los que estás tirando, pero al mismo tiempo te lo tienes que pensar dos veces, porque ves que no haces daño y puede que te estés desgastando para luchar en los kilómetros finales».

El atleta aseguró haberse encontrado «bien» y explicó que «incluso podíamos haber alcanzado un ritmo de 3.20 o 3.15 por kilómetro».

En referencia al recorrido del Medio Maratón, Sánchez destacó que «es una carrera espectacular» en la que los aficionados «responden perfectamente en cada plaza y en cada calle que atraviesas». De hecho, la numerosa presencia de aficionados «se agradece». Sin olvidarse de que en el circuito gijonés «se puede conseguir la mejor marca personal».

Sobre esa idea incidió también Ester Navarrete al destacar que quería hacer una buena marca en su debut en un medio maratón. Explicó que se encontró «muy bien» durante el recorrido y añadió que disfrutó «en cada calle, donde había mucha gente y eso te hacía aumentar el ritmo».

La viguesa se fijó el objetivo de terminar en una hora y cuarto, y aseguró que fue «cómoda, relajaba, sabiendo que había que sumar kilómetros», pero en ningún momento «preocupada por si ganaba o quedaba segunda». También destacó que durante la carrera «parece que vas haciendo turismo por Gijón».

Finalmente, el asturiano Raúl Álvarez Bengoa, octavo en la clasificación general, indicó que salió a su ritmo, con buenas sensaciones, y que fue «todo el rato centrado, a lo mío», aunque explicó que al final se le fue «un poco el tiempo porque no me he atrevido a apretar». Con todo, confía en mejorar sus registros para la próxima edición.

Como gijonés agradeció el apoyo recibido por los aficionados durante toda la carrera y calificó el Medio Maratón como una competición «divertida».