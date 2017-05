Pablo Ortega y Vergara reinan en Asturias

Arrancó la temporada de triatlón y lo hizo con sorpresa en el asfalto de Poniente en Gijón. En la categoría masculina, el triunfo se lo llevó un joven avilesino de 15 años que derrotó a Fernando Barroso, uno de los claros favoritos para hacerse con el título, en los últimos metros de la carrera.

El alto grado de participación marcó la salida masculina. Poco antes de las 18 horas, la bocina indicó el comienzo de la prueba, con cerca de 180 participantes, que no dudaron en lanzarse al mar para completar los 750 metros antes de realizar la primera transición.

El sector de bicicleta reunió a un grupo delantero formado por siete atletas, entre los que se encontraban Barroso, Ortega e Iván Fernández. La grupeta llegó sin mayores consecuencias al último tercio de la competición y fue entonces cuando Barroso tomó la delantera para marcar el ritmo a pie. El langreano abrió hueco con todos sus oponentes, salvo con un joven de 15 años que le seguía bien de cerca. Natural de Avilés, Pablo Ortega no dejó escapar la oportunidad de proclamarse campeón de Asturias y no cedió ningún metro ante los constantes ataques de Barroso en los cinco kilómetros que recorrieron desde que dejaron la bicicleta para calzarse las zapatilla de correr. En los últimos metros, Ortega decidió pasar al ataque para no volver a dejar el liderato de la prueba.

En cuanto a la categoría femenina, Lucía Vergara se llevó el triunfo seguida muy de cerca de Paula Herrero Aguirre, que cedió 22 segundos en los instantes finales. La dos gallegas ocuparon las dos primeras plazas, justo por delante de Nerea García Busto. La corredora del Náutico Narón cruzó la línea de meta con un tiempo de 01:01:01.