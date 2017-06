«Es un circuito duro pero entretenido», dicen los ganadores

David Ginzo y Adela Villa llegaron con bastante aire a la meta, lo que les permitió analizar sin problemas la carrera ante los medios de comunicación. El atleta luarqués reconoció que «a mí el sol no me afecta, pero a la mayoría de corredores sí y seguramente me haya podido aprovechar de ello». Ginzo, que ya había ganado los 10 kilómetros en su primera edición -el año pasado no pudo participar por lesión-, sabía a lo que volví a Avilés. «Es un circuito exigente y los que nunca han corrido aquí lo han podido comprobar».

De cara al futuro, el luarqués no ocultó que «estoy preparando un 10.000 en pista que es mi próximo objetivo. En asfalto estoy teniendo buenos tiempos pero quiero bajar mi marca en pista. Sabía que era posible que hoy corriese 'solo' y no es lo ideal, pero es parte de la preparación».

A sus 36 años recién cumplidos, Ginzo es un auténtico todoterreno del atletismo, con buenos resultados en varias distancias. La pasada temporada llegó a ser segundo en una prueba nacional como los 10 kilómetros en ruta disputados en Ribadesella, mientras que hace dos años fue campeón de Asturias de 5.000 metros y séptimo en el Campeonato de Asturias de carreras por montaña, por citar algunos ejemplos.

El triunfo fue más inesperado para la atleta promesa Adela Villa, que aun así finalizó la carrera muy contenta. «Nunca había corrido aquí esta prueba y la verdad es que se hace un poco dura, pero también es muy entretenida. Me lo he pasado muy bien y además he conseguido ganar, así que estoy muy satisfecha», explicó nada más cruzar la línea de meta.

Villa tiene 21 años y entre su palmarés se encuentra una plata en el Campeonato de Asturias de 5.000 metros, un cuarto puesto en Ribadesella y otro en el Campeonato de España promesa de 5.000, lo que demuestra que está más habituada a correr en distancias cortas.

En cuanto a las categorías inferiores, en junior Alejandro Martínez (Grupo) y Olaya Fernández (Atlética) y en juveniles Sergio Carrasco (El Parque Avilés) y María Méndez (Grupo).