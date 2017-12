ATLETISMO Aitor Fernández y Manu Guerreiro serán los referentes de la San Silvestre Alba García y Aitor Fernández, ganadores de 2011. / SERGIO LÓPEZ Duelo de avilesinos por la victoria masculina en la carrera que despedirá el año en Avilés y ausencia de Alba García e Irene Alfonso en la femenina NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:20

El atleta avilesino Aitor Fernández de la Coba se perfila como principal favorito a la victoria en la San Silvestre de Avilés que se celebra el próximo domingo, día 31 y para la que tan solo quedan libres 345 dorsales, con el plazo de inscripción ampliado hasta mañana, día 28, a las 18 horas.

La presencia de Aitor de la Coba es una de las grandes novedades de la prueba en categoría masculina, que ganó en dos ocasiones, 2011 y 2012, y que vuelve a disputar la carrera más popular del año tras cuatro ediciones ausente por motivos federativos. El atleta del FC Barcelona y pupilo del técnico de la Atlética Avilesina, Carlos Alonso, saldrá dispuesto a firmar su tercera victoria, y si se pone a tiro batiendo el récord de la prueba, en poder de Pablo Alonso Bendito desde 2010 con 16 minutos y 19 segundos.

Al margen de su estado de forma, que lo consiga dependerá de otros factores, desde la climatología a la competencia que tenga por parte de sus rivales. Uno de ellos tendría que ser el también avilesino y cinco veces ganador, Manu Guerreiro, aunque el fondista del Oriente Atletismo está aún recuperando algunas dolencias derivadas de su apretado calendario reciente, con una media maratón y una maratón. Su capacidad para competirle el triunfo a De la Coba dará un plus a la prueba, en la que pueden aparecer otros candidatos, sin que a día de hoy tengamos confirmada la presencia del último ganador, el aragonés Eduardo Menacho, un joven que dio la sorpresa batiendo a Guerreiro.

En la categoría femenina las favoritas no están definidas porque en el Avilés Atletismo el rastreo de nombres no reparó en ninguna atleta a la que colgar el cartel, de forma que hasta mañana no se podrá hacer un examen más detallado de la relación de inscritas. Lo único seguro es que la avilesina Alba García no podrá pelear la que sería su décima victoria en la prueba por una lesión.

En categoría femenina también hay un récord que batir, el que estableció otra de las ilustres de esta carrera, la avilesina Irene Alfonso, que en una de sus victorias, la de 2010, estableció un tiempo de 17 minutos y 50 segundos que sigue imperando. La campeona de España de 800 metros en Avilés en 2010 estará en la San Silvestre, pero como guía de su hija Valentina en la prueba para los más pequeños, los chupetines.

Para cerrar con el detalle del récord de la prueba, el club organizador, en aras a la tan necesaria paridad, establece el mismo premio en metálico, 400 euros, para los dos tiempos a batir, el masculino y el femenino. En el caso de que se pulverizaran los dos registros, la recompensa que asume otro de los patrocinadores, Autoescuela Riesgo, se dividirá en dos.

La prueba absoluta dará comienzo a las 18 horas en la cumbre de la Avenida de Cervantes, en su entronque con Galiana y Avenida de Portugal, el mismo escenario de los últimos años, con la meta en la Plaza de España, donde los 600 inscritos de las pruebas para pequeños, de chupetines a infantiles, habrán disputado sus carreras desde las cinco de la tarde con las calles del centro como trayecto.

Recogida de dorsales

Como novedad importante a nivel organizativo, la recogida de dorsales, el chip y la camiseta oficial de la San Silvestre 2018 cambia de escenario sobre los últimos años. Ya no se hará en el hall del Complejo Deportivo Avilés sino en El Corte Inglés, uno de los principales colaboradores de la prueba, que tiene como patrocinador a Adarsa Mercedes. La recogida tendrá lugar en la planta de deportes del citado centro, el sábado día 30 de 11 a 21 horas de forma ininterrumpida.

La organización había señalado el de ayer martes 26 como último día para las inscripciones, pero se ha ampliado hasta mañana a las seis de la tarde. Con la barrera de los 2.000 dorsales rebasada, para cerrar el cupo de 2.400 al cierre de esta edición quedaban poco más de 300.

LA VOZ DE AVILÉS, un año más, es el diario oficial de la San Silvestre avilesina y en el número impreso del día 2 de enero se publicarán las clasificaciones íntegras. Además, ofreceremos la información de la prueba, tanto escrita como gráfica, adelantada el mismo domingo en nuestra edición digital.