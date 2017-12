ATLETISMO Las 'armas' asturianas para el Europeo de cross Paula González. / P. CITOULA Paula González, Isabel Barreiro y Lucía Álvarez se medirán el domingo en Eslovaquia a la élite del campo a través continental CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:09

La élite del cross continental se reunirá el domingo en el Europeo de campo a través que se celebrará en Samorin (Eslovaquia). Hasta allí viajarán tres atletas asturianas: Paula González (Gijón Atletismo), Isabel Barreiro (Atlético Gijonés) y Lucía Álvarez (Atletismo Occidente).

Paula González es la vigente campeona nacional de cross sub 23 y encadena su cuarto europeo de forma consecutiva. La atleta que prepara Francisco Rionda es ya una 'veterana' en la competición y está dispuesta a que esta edición sea la suya: «Contamos con un gran equipo en sub 23 y nuestras expectativas es conseguir una medalla».

La internacional gijonesa se ha centrado las últimas semanas en preparar el campeonato en el que, asegura, «espero, como mínimo, igualar la posición del pasado año (18)». La corredora del Gijón Atletismo destaca del equipo español «su buen ambiente». «Estás muy cómoda con el resto de los atletas. Todos tratan de ayudarse y es muy fácil comunicarse con todo el mundo. Además en cada viaje aprendes alguna cosa de sus grandes atletas», apunta.

La carrera se disputará en un trazado diseñado en un hipódromo, aunque a Paula González le hubiese gustado «un circuito más duro, con cuestas y algunas dificultades. Aun así, creo que puedo hacer un buen papel».

Isabel Barreiro, por su parte, ya participó en el Europeo el pasado año en sub 20, aunque no tuvo demasiada suerte ya que tuvo problemas de salud en la jornada previa. Sin embargo, «esta temporada estoy muy bien y espero hacer tener una buena actuación», hace hincapié.

La fondista que entrena Mario González se muestra muy ilusionada por la nueva convocatoria del equipo español, que supone, dice, «una oportunidad de seguir aprendiendo y de adquirir experiencia en competiciones internacionales».

Con experiencia

La fondista del Atlético Gijonés ya sabe lo que es colgarse una medalla en una competición internacional, ya que logró el bronce por equipos en el Mundial escolar. Isabel Barreiro se mostró optimista ante el Europeo porque «este año llegó en buena forma y creo que puedo hacerlo bien».

«El equipo sub 20 es muy homogéneo y tengo esperanzas de conseguir un podio. Estamos muy igualadas y aun nivel bastante alto. Hay países muy potentes como Gran Bretaña y Francia, pero podemos estar luchando con ellos», afirma la atleta.

Lucía Álvarez fue la revelación de la pasada temporada, en la que se colgó el bronce en el Nacional de cross. Su selección para el Europeo, en su segundo año con licencia federativa, no hace más que confirmar su grandes cualidades. «Me hace muchísima ilusión debutar a nivel internacional en el Europeo. Es algo único. Cuando llegue allí y vea el ambiente, me daré cuenta realmente de la trascendencia del campeonato». La naviega afronta los últimos días «con nervios porque es inevitable». Tengo ganas de que llegue la carrera y sacar todo lo que he trabajado. Además, sobre todo en un cross, que es la disciplina que más que gusta», explica.

Lucía Álvarez admite que «será mi estreno internacional y no tengo referencia de cuál puede ser mi rendimiento. Mi objetivo es disfrutar de esta gran experiencia y dar en la prueba todo lo que tenga. Acabar la prueba con la satisfacción de haberme exprimido al máximo».