Las bazas asturianas para el Medio Maratón Raúl Bengoa. / JOAQUÍN PAÑEDA El luarqués David Ginzo y el gijonés Raúl Bengoa tratarán de que la victoria mañana se quede en el Principado CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 00:11

El luarqués David Ginzo y el gijonés Raúl Bengoa parten como las dos grandes bazas asturianas en categoría masculina para lograr el triunfo en el VIII EdP Medio Maratón de Gijón-Villa de Jovellanos, que se disputará mañana. Ambos corredores se marcaron como objetivo esta temporada firmar un buen papel en la prueba o, lo que es lo mismo, tratar de conseguir su mejor registro personal.

Son conscientes, en cualquier caso, de que esta edición será una de las mejores y que tendrán que medirse a rivales de un gran nivel. «La victoria va a estar carísima. Trataré de aguantar en cabeza todo lo que pueda», explica el luarqués, un buen conocedor de la carrera gijonesa y ligado a las tres victorias de Said Aitadi en el Villa de Jovellanos, en las que finalizó segundo, tercero y quinto. Por ello, no duda en definirla como «una gran prueba». «Tiene un gran circuito y, sin duda, es el mejor medio maratón de Asturias y uno de los mejores del Norte de España», hace hincapié.

Ginzo asegura que se siente muy cómodo en el circuito que para él es «talismán ya que he realizado buena parte de mis mejores registros». Tomará la salida con una doble responsabilidad al ser una de las grandes bazas asturianas y gijonesas ya que esta temporada milita en el Club Horizonte, aunque esta circunstancia no le pesará ya que llega en un buen momento. «Debería hacer una marca entorno a la 1h05. Para ello será fundamental que el día acompañe y no haga viento», matiza.

Una carrera muy rápida

Raúl Bengoa también hace hincapié el nivel que tendrá la prueba, que «se correrá muy rápida desde el principio». «Será una buena ocasión para hacer una buena marca», añade. El corredor del Gijón Atletismo comenta que «me encanta participar esta prueba. Tiene un gran ambiente y un gran trazado, que es muy rápido».

Será su tercera presencia en la carrera, de la que destaca que «la gente se agolpa en muchos lugares del circuito y eso anima mucho». Bengoa considera que «la vuelta de la prueba al calendario nacional será fundamental que el EdP Medio Maratón de Gijón siga creciendo en próximas ediciones».