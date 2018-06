«Es una carrera dura, con muchas cuestas, pero muy bonita»

Según cruzaban la línea de meta, los primeros clasificados tanto de la categoría masculina como de la femenina fueron atendiendo a los medios de comunicación entre sorbo y sorbo. David Ginzo, ganador indiscutible una edición más, explicaba que «salí a tirar desde el principio sin mirar atrás. Buscaba mi mejor marca personal, pero aunque no pude conseguirla por algunas cuestiones me voy muy contento. El circuito se adapta muy bien a mí, estoy en muy buena forma y me encanta esta carrera. Volveré de nuevo».

Más inesperada fue la victoria de Beatriz Tenreiro, conocida por su faceta de duatleta y triatleta. «Hace dos semanas estuve en el Campeonato de España de triatlón en una prueba de cinco horas y pensé que me iba a notar cansada, pero la verdad es que adelanté a Adela en el kilómetro tres y a partir de ahí estuve muy cómoda». Tercera femenina fue Alba García, en su primera competición oficial desde la Media Maratón de Gijón. «Después de la enfermedad competí el año pasado, pero en septiembre me lesioné en el pie y me tocó volver a empezar de cero. Venía a no arriesgar de mano e ir de menos a más y me voy muy contenta con la tercera posición».

Por la segunda posición lucharon hasta el final el avilesino del Toscaf Recta Final, Adrián Iglesias, y el marroquí Yassine Laazzaoui. Al sprint ganó el segundo, a pesar de que «no tuve buenas sensaciones. Llevo 24 días de ramadán y se hace duro, aunque estoy contento con la segunda posición». Adrián participó por primera vez en la prueba y «volveré si puedo, porque me gustó».