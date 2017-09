Atletismo «La EdP Carrera Nocturna 10k es la prueba que le faltaba a Gijón» Paula González se entrenó con la camiseta de la prueba. / J. PAÑEDA La fondista Paula González afirma que «la gente está motivada para participar y disfrutar de esta nueva experiencia» CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 14 septiembre 2017, 02:36

Paula González (Gijón, 1996), pese a su juventud, es uno de los referentes del atletismo regional, con participaciones en campeonatos continentales y mundiales tanto en pista como en campo a través.

No hace muchos días que la atleta ha comenzado la temporada. Su primera cita será tratar de volver a participar en el Europeo de cross. La fondista de Gijón Atletismo confiesa sentirse «sorprendida» por la original propuesta de EL COMERCIO y el Patronato Deportivo Municipal de Gijón de volver a tomar las calles con la EdP Carrera Nocturna Gijón 10k : «Vivimos en una ciudad muy deportiva y esta carrera es lo que le faltaba a Gijón».

La prueba ha sido recibida entre los 'runners' de toda la región con una gran expectación. Incluso la atleta gijonesa admite que «algunos corredores populares me han preguntado por la carrera y, por supuesto, le he comentado que no dudasen en tomar la salida en ella».

Pocas ciudades en España

Son pocas las ciudades en España que han apostado por pruebas de carácter nocturno, lejos de las tradicionales prueba de San Silvestre. Jaén fue pionera con su Carrera Internacional Noche de San Antón. Más tarde, Bilbao, también apadrinado por EdP, puso en marcha su maratón. Y ahora Gijón organiza esa carrera que «será muy interesante». «Recorrer las calles corriendo en horario nocturno será muy especial», afirma la fondista preparada por Carlos Rionda.

«Es un prueba ideal para cerrar el verano y comenzar la temporada. Ha llamado mucho la atención y la gente está muy motivada para participar y disfrutar de esta nueva experiencia», afirma Paula González.

La internacional gijonesa elogia el formato de la prueba, en la que se trata de cuidar al corredor y en el que destaca la fiesta que habrá después de la prueba en la Plaza Mayor: «El atletismo es el deporte que más iguala a la gente. Los corredores son muy solidarios y está muy bien que al término de la prueba puedan compartir todo lo que ha sido la competición en una fiesta y que estén todos juntos».

