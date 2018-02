El circuito de Navia decide los títulos regionales de campo a través

El circuito de Veiga de Arenas en Navia decidirá esta mañana los títulos regionales de campo a través que, una edición más, celebrará el Memorial Juan Puerta de forma conjunta con la final de los Juegos Deportivos del Principado de cross.

En la competición no solo estarán en juego los cetros regionales de la especialidad, sino que en ella se decidirán las plazas del equipo que representará a Asturias en el Campeonato de España por comunidades autónomas, que se disputará el once de marzo en Mérida.

Paula González (Gijón Atletismo) es la máxima favorita para hacerse con el triunfo en categoría femenina, mientras que la masculina se espera que Moha Bakkali (Universidad) mantenga su racha de victorias.

La final de los Juegos Deportivos del Principado, por su parte, contará con la participación de 1.500 deportistas, que convertirán a la competición a la más multitudinaria de cuantas se celebran en el programa de los campeonatos escolares en la región. Se disputará en las categorías benjamín (sub 10), alevín (sub 12), infantil (sub 14) y cadete (sub 16), tanto masculino como femenino.