«Esta ciudad me gusta mucho y se me da bien» Said Aitaddi, en meta. / D. MORA El marroquí Said Aitaddi aseguró sentirse «muy contento» tras confirmar su victoria y agradeció al público su enorme apoyo VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 29 abril 2018, 00:22

Said Aitaddi aún no sabía si había batido el récord de la Media Maratón de Gijón cuando atendió a los medios de comunicación en la meta. El corredor marroquí recibió la comunicación de los jueces mientras analizaba una carrera que dominó desde el kilómetro 15. «Estoy muy contento. Es la cuarta vez que gano aquí, en Gijón. Antes había estado también haciendo el cross y me gusta mucho esta ciudad, se me da bien», apuntó.

Aitaddi explicó que la carrera se rompió en el kilómetro 15 tras una primera mitad marcada por la igualdad en la zona de cabeza. «Mi compañero tiró hasta ahí, pero yo salí muy fuerte y al final he podido ganar», declaró el marroquí.

La lluvia acompañó a los corredores durante toda la carrera, aunque no resultó un impedimento para Aitaddi, que afirmó sentirse muy cómodo en esas condiciones climatológicas: «El tiempo aquí está muy bien. Me gusta que llueva y además hay poco viento, que siempre es positivo».

El ganador de la prueba recibió sobre la misma línea de meta la felicitación de todos sus rivales por su gran marca. Aitaddi admitió que había viajado a Gijón con el objetivo de batir el récord de la carrera, aunque hasta los últimos metros temió no conseguirlo. El marroquí, por último, se mostró muy agradecido a la organización por el trato recibido. «Estoy muy contento con el circuito, con la organización y con el público», finalizó el atleta.