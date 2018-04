DUATLÓN Emilio Martín y Carolina Alonso se llevan el Campeonato de España de duatlón Las tres primeros de la prueba élite celebran su podio. / MARIETA El campeón del mundo onubense cumple los pronósticos y en categoría femenina Sara Bonilla no tuvo su día SANTY MENOR AVILÉS Domingo, 8 abril 2018, 14:47

Emilio Martín y Carolina Alonso se han proclamado en la Plaza de España de Avilés campeones de España de duatlón. El onubense, doble campeón del mundo en 2012 y 2015 y principal favorito al triunfo, se impuso en la prueba élite masculina a Antonio Benito y Cristóbal García, superando al primero de ellos en los últimos metros del definitivo y apasionante segmento de carrera a pie.

Las tres primeras de la prueba élite celebran su podio. / Marieta

Por su parte, Carolina Alonso no fue la ganadora al uso de la prueba femenina, pues el mejor tiempo lo firmó la venezolana Joselyn Brea, que por su nacionalidad no computaba para el Campeonato de España. Alonso estuvo acompañada en el podio por Noelia Juan y María Varó, sin que la favorita Sara Bonilla tuviese su día. En cuanto a la participación regional y avilesina, Lucía Vergara fue cuarta sub23, mientras que Paula Herrero, después de varias semanas sin poder competir por una infección vírica, no pudo mostrar su mejor versión.

El tiempo acompañó, con ráfagas de sol y buena temperatura hasta los últimos metros de la prueba masculina, y la ciudad respondió llenando la Plaza de España y las inmediaciones del circuito urbano. Desde todos los estamentos implicados en la organización se mostraron satisfechos con la puesta en escena, asegurando que el resultado fue mejor incluso que el del Mundial 2016.