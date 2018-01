Fernando Canellada se impone en los 10 kilómetros de Las Caldas Instante de la salida por las calles de Oviedo. / ÁLEX PIÑA Itziar Méndez se llevó la victoria en categoría femenina en una carrera que contó con la participación de más de mil atletas VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 22 enero 2018, 00:12

Fernando Canellada cumplió los pronósticos de quienes lo consideraban favorito al triunfo en los 10 kilómetros de Las Caldas. El corredor ovetense se sacó la espina de la pasada edición, cuando finalizó en segunda posición, tras dominar con autoridad la carrera. Canellada se puso al mando de la prueba desde la misma salida y llegó a la línea de meta con 28 segundos de ventaja sobre el otro gran candidato al triunfo final, Manuel Berguño, que tuvo que conformarse con la segunda posición.

«Nada más salir me puse en la primera posición y a partir de ahí ya fui tirando. Aproveché que no me siguió nadie y conseguí ir controlando hasta el final sin que me cogieran», explicó Canellada, que no ocultó su «satisfacción» por llevarse el triunfo en una prueba que tenía marcada en rojo en su calendario de la temporada.

«Tenía ganas de ganar esta carrera. El año no pude hacerlo, aunque sabía que era muy difícil, y es verdad que esta vez tenía un punto de motivación extra», reconoció Canellada. El joven corredor, además, se mostrada muy satisfecho por el éxito de convocatoria de los 10 kilómetros de Las Caldas en esta edición. «Hubo mucha más gente que otros años y todos en el equipo queríamos que saliera bien», afirmó el joven atleta del Club Maratón Oviedo, entidad que preside el atleta paralímpico Alberto Suárez Laso y organizadora además de la prueba.

Tras su victoria de ayer, Canellada aspira ahora a realizar un buen papel dentro de dos semanas en el Campeonato de Asturias de Cross, que se disputará en Navia.

Unos centenares de metros por detrás de Canellada la lucha por la última de las plazas del podio se resolvió de una forma mucho más ajustada. Pablo Camino, Jorge Cosio, Pelayo Pozo y Emilio Prada pelearon hasta los últimos metros por completar el cajón. Finalmente fue Camino quien se hizo con la tercera posición.

En categoría femenina, Itziar Méndez aspiraba a revalidar su corona y no falló. Igual que en el caso de Canellada, la corredora del SCD Ribadesella impuso su condición de favorita desde el inicio de la prueba y no dio apenas opción a sus rivales. Méndez evidenció su buen momento de forma con una marca de 36.32. Tras ella cruzaron la meta Vanesa Suárez (37.15) y María Quintela (38.08).

En total fueron más de mil los corredores que tomaron la salida en la Plaza de La Gesta y que completaron el trazado hasta Las Caldas-Villa Terma, una cifra que supone un récord en los seis años de historia de la prueba.