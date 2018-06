David Ginzo y Beatriz Tenreiro ganan los 10 Kilómetros de Avilés

David Ginzo (Horizonte Gijón) y Beatriz Tenreiro (Toscaf Recta Final de Luarca) fueron los ganadores absolutos de la cuarta edición de los 10 Kilómetros de Avilés, Gran Premio TSK, prueba que se disputó esta tarde con la lluvia como acompañante y en la que tomaron parte un millar de atletas, unos ochocientos en la prueba grande y el resto en las pequeñas, que abrieron el programa a las 17 horas en la Plaza de España y calles cercanas.

La carrera absoluta tuvo su momento emotivo antes de la salida con un minuto de silencio en memoria de la atleta popular Élida Fernández, fallecida el pasado mes de enero en el espigón de San Juan cuando practicaba atletismo. Sus compañeros de club, El Parque, ocuparon la parte delantera del pelotón, con los favoritos/as por delante para el pistoletazo de salida.

Y desde los primeros metros los favoritos ejercieron su rol, con un David Ginzo intratable desde los primeros metros, marcando pronto distancias con el resto de candidatos al podio. En el ecuador de la carrera al paso por la misma línea de meta en la Plaza de España, el atleta del Horizonte marcaba un minuto sobre su compañero de club, el marroquí Yassine Laazzaoui y el avilesino del Toscaf, Adrián Iglesias, quienes a su vez mantenían lejos del grupo perseguidor, con más de medio minuto. Y con esas mismas diferencias se cumplió el segundo giro al trazado, en el que Ginzo (31.18) no pudo mejorar su marca en la que es su tercera victoria en esta prueba, por 'un problema con los doblados que le hizo perder ritmo, aunque la lluvia tampoco ayudó', dijo, recalcando que 'estoy contento, es una prueba que me gusta y el recorrido me viene bien'. Por detrás hubo lucha por el segundo puesto, que mantuvo Yassine Laazzaoui (32.08) en su pulso con Adrián Iglesias (32.09).

Entre las chicas los pronósticos fallaron y Adela Villa, del Universidad de Oviedo, no pudo revalidar su victoria, algo que ya intuía en la salida al reconocer que no está en su mejor pico de forma. Fue una veterana triatleta, la pixueta Beatriz Tenreiro (38.35) la que alzó los brazos 'de forma inesperada', dijo a su llegada. Era su primera presencia en esta prueba y su victoria fue incuestionable, con la atleta del Grupo Covadonga Mónica Arias (39.19) segunda y la avilesina Alba García (39.26) en un meritorio tercer puesto tras superar una lesión. La madrina de la prueba, que milita en el Oriente Atletismo, precedió a Adela Villa.

La lluvia restó presencia de público a lo largo del recorrido por las calles avilesinas, aunque los 10 Kilómetros que organiza el Esportate Bikila se consolida como una de las pruebas populares más concurridas del calendario.