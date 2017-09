Atletismo Guerreiro y Álvarez amplían su palmarés Momento de la multitudinaria salida del XXVIII Cross Subida a la Campa Torres. / DAMIÁN ARIENZO El atleta avilesino y la gijonesa lograron el triunfo en el Cross Subida a la Campa Torres tras su participación en varias ediciones CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 11 septiembre 2017, 07:51

El avilesino Manu Guerreiro (Oriente Atletismo) y Beatriz Álvarez (Universidad Estadio Gijón) se hicieron con el triunfo en el XXVIII Cross Subida a la Campa Torres, disputado ayer, organizado por el Club Natación Santa Olaya y que lograron concluir 261 participantes.

Los dos fondistas cuentan con un envidiable palmarés, con victorias en muchas de las más prestigiosas pruebas asturianas. Habían participado en varias ocasiones en esta competición, aunque nunca hasta ayer habían logrado inscribir su nombre en el historia de ganadores. «Me hacía mucha ilusión ganar este cross. Es una prueba que me gusta mucho y hasta hoy -por ayer- nunca lo había conseguido», comentó satisfecho Manu Guerreiro.

CLASIFICACIONES Absoluta 1 Manuel Guerreiro 37.01 2 Jorge Pérez 37.21 3 Máximo Cordero 38.42 4 Alejandro Otero 38.59 5 Alfredo Begega 39.12 6 Jonatan García 39.34 7 Pelayo Fernández 39.45 8 Pablo Iglesias 39.53 9 Juan José García 40.49 10 Javier Mier 42.58 11 Héctor Moro 43.00 12 Beatriz Álvarez 43.19 13 Silvestre Conejo 43.21 14 Antonio Serradilla 43.39 15 Joana Pereira 44.01 16 José Soto 44.04 17 Luis Amaro 44.22 18 Adrián Álvarez 44.29 19 Roberto Tuñas 44.53 20 Javier Olea 44.56 21 Juan Blanco 45.06 22 Álvaro Iglesias 45.07 23 Leticia Prieto 45.15 24 Pedro Gorría 45.19 25 Jesús Iglesias 45.23 26 Daniel Rodríguez 45.52 27 Alain Ortiz 45.59 28 Daniel Rodríguez 46.06 29 Luis Miguel Valdés 46.18 30 Manuel García 46.20 31 Adrián Santos 46.27 32 Horacio López 46.32 33 José Muñiz 46.35 34 Lisardo Sánchez 46.39 35 Miguel Díez 46.44 36 José Miguel García 46.49 37 Marco Fernández 46.58 38 Miguel Murciano 47.04 39 David Alonso 47.15 40 Diego Alarcón 47.23 41 Jesús Alarcón 47.23 42 Camilo Gutiérrez 47.24 43 Ignacio Riestra 47.36 44 Francisco Alonso 47.40

El avilesino, que ha comenzado a preparar su participación en el Maratón de Valencia, no lo tuvo nada fácil. El gijonés Borja García, ganador en cuatro ocasiones de la carrera, marcó el ritmo de la prueba en el primer tramo del cross. Solo Manu Guerreiro y el leonés Jorge Pérez fueron capaces de seguirle, hasta que, en el kilómetro dos, García abandonó la prueba.

Desde ese momento, la carrera se convirtió en un auténtico mano a mano entre Guerreiro y Pérez. El leonés lanzó un ataque antes de coronar la Campa Torres para llevarse la meta volante. Guerreiro mantuvo la calma y, tras neutralizarle, esperó el mejor momento para probar sus fuerzas en uno de los toboganes de la Campa y conseguir dejar atrás el Pérez, que se vio incapaz de seguir al avilesino.

Lucha hasta el final

Manu Guerreiro logró su objetivo y consiguió el triunfo en la prueba. Marcó un tiempo en meta de 37.01. Jorge Pérez luchó por reducir distancias hasta el final y concluyó la carrera veinte segundos después. El gijonés de 2007 Llanera Máximo Cordero, más lejos, completó el podio de la carrera con 38.42.

Beatriz Álvarez, por su parte, también tomó la salida dispuesta a no dejar escapar la ocasión para conseguir el triunfo. Tuvo en la portuguesa del club orensano ADAS-Proinor Joana Pereira a una dura rival. La gijonesa tomó el liderato de la prueba desde la salida, aunque seguida por Pereira, que no cedía. No fue hasta el kilómetro cuatro, en una de las rampas de la Subida a la Campa, cuando la gijonesa por fin dejó a atrás a la portuguesa e incrementó poco a poco la ventaja. Cruzó la meta en tiempo de 43.19. Joana Pereira lo hizo en segunda posición con 44.01 .

La fondista del Toscaf-Recta Final Leticia Prieto, actual campeona de Asturias de campo a través, concluyó tercera con 45.15.