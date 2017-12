Lugones decide los primeros títulos de la temporada El circuito de La Acebera acoge la jornada inaugural del regional de cross corto por clubes, que contará con un millar de participantes CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 3 diciembre 2017, 01:02

Un millar de corredores desafiarán esta mañana al barro en el circuito de La Acebera durante el VII Cross de Lugones-Memorial Héctor Fernández, que acogerá la primera jornada del Campeonato de Asturias de cross corto por clubes.

La competición volverá a reunir a las mejores escuadras asturianas, que tratarán de hacerse con los cetros regionales de la especialidad. Los minibenjamines serán los encargados de abrir a las 11 horas el programa de la matinal, que constará de unas doce de pruebas, que también se disputarán en las categorías de sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 y absoluto, en masculino y femenino.

Las pruebas reina llegarán poco después de la una de la tarde, con los títulos absolutos en juego. El Universidad Estadio Gijón tratará de mantener su hegemonía ante las formaciones del Oviedo Atletismo, Oriente Atletismo, Gijón Atletismo, La Cerezal y Ribadesella.

La carrera masculina promete ser la más reñida de la jornada. Los verdinegros tratará de retener el título ante rivales como el Horizonte Gijón, que liderado por David Ginzo promete ser la revelación de la temporada, Oriente Atletismo, Piloña, Recta Final y Gijón Atletismo.

Ruta Santa Bárbara

La XXVII Ruta Santa Bárbara se disputará a partir de las 11 horas y volverá a unir deportivamente las cuencas del Caudal y del Nalón. Los participantes tendrán que cubrir los 13 kilómetros que separan el Pozo Barredo de Mieres y el Parque Dolores Fernández Duro de La Felguera.

Miguel Moro y Laura Álvarez, por otra parte, vencieron en la Carrera Popular Les Cebolles Rellenes, disputada ayer en El Entrego. José Buján e Ivan Fernández Moro, en masculino, y Almudena Miyar y Korina Smidowska, en femenino, completaron los podios.