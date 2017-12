Atletismo La Milla del Conocimiento, camino del lleno otra edición Guillermo Villanueva y Rubén Hidalgo, en la presentación de la Milla del Conocimiento. / AURELIO FLÓREZ La prueba, que se celebrará el 12 de noviembre, tiene como objetivo completar las 1.450 plazas previstas CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 21 diciembre 2017, 17:19

La VI Carrera Popular Milla del Conocimiento espera volver a agotar las plazas prevista y contar el próximo 12 de noviembre con 1.450 participantes (950 en la prueba absoluta y 500 en las de menores) en la línea de salida.

La competición fue presentada ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón, abandonado por primera vez el acto el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en donde siempre se había realizado el acto hasta esta edición. Las inscripciones van a buen ritmo y ya son cerca de 400 corredores los que se han dado de alta en la prueba.

«Es una prueba muy consolidada en el calendario local y regional», destacó Guillermo Villanueva, director técnico de la carrera organizada por Gijón Impulsa Empresas y el Patronato Deportivo Municipal. Villanueva no dejó pasar la ocasión para hacer hincapié en que se trata de

una competición «ideal para que la gente se inicie las carreras populares, con un circuito llano y muy agradable». La VIII Carrera Popular Milla del Conocimiento repite trazado y los participantes tendrán que recorrer una distancia de 6,8 kilómetros. El circuito sitúa las líneas de salida y de llegada en el Parque Tecnológico de Gijón.

Carreras para menores

Los más jóvenes también acapararán el protagonismo y serán los encargados de abrir la competición, a las 10.30 horas, en los trazados diseñados por la organización en el mismo Parque Tecnológico. Esta parte de la competición estará reservada para los corredores de las categorías mini (2011 y posteriores) y sub 10, 12, 14 y 16.

La prueba absoluta se celebrará desde las once y media de la mañana y tiene prevista las categorías de sub 18, 20, 23, sénior, veteranos A, B, C y especial. Tampoco faltará a esta edición una clasificación por empresas, que se realizará con la suma de los tiempos de los tres mejores clasificados de cada equipo. TSK aspira a mantener la hegemonía en la competición.