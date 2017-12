Moradiellos y Esther Álvarez se imponen en Pola de Lena

Juan José Moradiellos y Esther Álvarez se adjudicaron la victoria en la San Silvestre de Pola de Lena, disputada ayer con la participación de más de 200 corredores.

Los más jóvenes abrieron el programa de la competición lenense. Gonzalo Álvarez y Carla Fernández fueron los más rápidos en la prueba reservada para los corredores de la categoría sub 8. No tardó en llegar la competición de los sub 14, en la que el triunfo fue para Rafael Merino y Rocío Campanini.

La prueba absoluta cerró la tarde deportiva. Juan José Moradiellos dio la sorpresa y consiguió la victoria por delante del gijonés Máximo Cordero. Iván Fernández concluyó la prueba en tercera posición.

Esther Álvarez se hizo con el triunfo en féminas y precedió en la línea de llegada a Itziar Méndez y Marta Fernández.