«Mi objetivo era bajar de 1:14.50 y lo conseguí» La ganadora Gema Martín se abraza con Paula González. / D. M La ganadora femenina, Gema Martín prometió regresar a Gijón tras alzarse con el triunfo en su segunda participación en la prueba VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 29 abril 2018, 00:22

Gema Martín no podía ocultar su satisfacción tras cruzar la línea de meta del velódromo de Las Mestas en primera posición en categoría femenina. La atleta salmantina del Bilbao Atletismo se había plantado en Gijón con el objetivo de rebajar la marca de 1.15 y quitarse la espina de su única participación en la prueba, en la que finalizó en tercera posición. Martín superó sus dos retos al hacerse con la victoria tras parar el reloj en 1.14.50. «He estado muy bien. No me gusta hablar de mí así, pero ha sido una pasada», reconocía risueña la corredora.

Martí, con buenas sensaciones desde la salida, cimentó su triunfo en un cambio de ritmo mediada la carrera. «A partir del kilómetro 10 me encontré fuerte y decidí tirar y hacer mi carrera en solitario. Me encontré con Fernando Barroso y tengo que agradecerle mucho porque ha tirado de mí», confesó la salmantina.

La lluvia no minó las fuerzas de Gema Martín, que confesó sentirse cómoda en condiciones como las que se dieron ayer en Gijón durante toda la carrera. «Para mí el tiempo ha sido muy agradable. Apenas ha habido viento y la lluvia al final da un poco igual, no te molesta tanto porque no te mueve», explicó.

Tras conquistar el triunfo en la Media Maratón de Gijón, Gema Martín prometió regresar en próximas ediciones de la prueba para tratar de reeditar su éxito. «Repetiré, hay que bajar esa marca», concluyó entre risas la corredora.