El Oriente Atletismo domina el regional de cross Un momento de la prueba masculina, con JB Pastoriza (5), Máximo Cordero (21) y Moha Bakkali en las primeras posiciones de la carrera, en el trazado de Perlora. / JORGE PETEIRO El equipo llanisco logró los títulos masculino y femenino en Perlora, donde Paula González y Moha Bakkali se llevaron los triunfos individuales CÉSAR SÁNCHEZ CANDÁS. Lunes, 15 enero 2018, 00:42

El Oriente Atletismo hizo doblete en el regional por clubes al conseguir el triunfo en las categorías masculina y femenina en Trofeo Náutico Carreño disputado ayer en la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Las victorias individuales fueron para Paula González (Gijón Atletismo) y Moha Bakkali (Universidad).

La temporada invernal tiene cada campaña una de sus citas obligadas en el trazado candasín donde, un año más, se decidieron los títulos regionales por escuadras. Por ello, buena parte de los mejores especialistas se reunieron del campo a campo a través asturiano se reunieron en la competición organizada por el Club Náutico de Carreño que, como tienen acostumbrados a los aficionados, fue un éxito y ofreció el mejor espectáculo.

CLASIFICACIONES Masculina Nombre Tiempo 1 Moha Bakkali (Universidad) 33.20 2 Yassine Laazzaoui (Horizonte) 33.29 3 Raúl Bengoa (Gijón Atl.) 34.03 4 Juanjo Somoano (Oriente) 34.43 5 Martín Álvarez (Piloña) 34.52 6 Esteban Tejedor (Oriente) 35.03 7 Manu Guerreiro (Oriente) 35.07 8 Nando Junquera (Piloña) 35.09 9 Gerardo Casas (Universidad) 35.13 10 Edu de Andrea (Oriente) 35.18 Femenina Nombre Tiempo 1 Paula González (Gijón Atl.) 25.55 2 Beatriz Álvarez (Universidad) 26.46 3 María Suárez (Universidad) 26.52 4 Claudia Junquera (Gijón Atl.) 27.22 5 Leticia Prieto (Toscaf-R. Final) 27.46 6 Ana Junquera (Gijón Atl.) 28.00 7 Vanessa García (Oriente) 28.20 8 Lorena Terrones (Glez. Berodia) 28.30 9 Marta Escudero (Oriente) 28.45 10 Marta Fernández (Horizonte) 28.48

Mariam Benkert (Gijón Atletismo) y Pablo Rodríguez (Atlética Avilesina) fueron los primeros vencedores de la matinal, al imponerse en categoría sub 16, en la que el Gijón Atletismo ganó en femenino y la Juventud Atlética de Nava se llevó el triunfo en masculino .

Isabel Barreiro (Atlético Gijonés) volvió la competición con victoria en la prueba sub 18-sub 20, categoría en la que Alejandro Onís (Universidad) mantuvo la hegemonía. El Club Atletismo Ciudad de Lugones y el Atlético Gijonés se llevaron los títulos femeninos en sub 18 y sub 20, respectivamente. La Asociación Atlética Avilesina y el Universidad de Oviedo vencieron en sub 18 y sub 20 en categoría masculina, respectivamente.

Las pruebas reina

Las pruebas absolutas echaron el telón una vez más a la competición. El Universidad Estadio Gijón defendía el cetro regional, pero se encontraron con una Oriente Atletismo muy sólido, pese a no contar al final con la participación de Alba García. Vanessa García abrió el camino para que el equipo llanisco se llevase el título con 25 puntos. El Toscaf-Recta Final, que estuvo muy cerca del ganador, fue segundo (27 puntos) y el Ribadesella completó el podio del campeonato (40 puntos).

Paula González y Beatriz Álvarez protagonizaron su enésimo duelo por la victoria individual. La del Gijón Atletismo hizo valer su condición de especialista en campo a través y se llevó el triunfo. Lideró a su formación a hacerse con el triunfo en categoría sub 23. Beatriz Álvarez tuvo que conformarse con la segunda plaza y su compañera María Suárez se clasificó tercera.

Poco después se dio la salida a la prueba masculina. David Ginzo fue baja en la línea de salida y mermó las opciones del Horizonte Gijón al título. El Oriente Atletismo no tardío en presentar su candidatura a la victoria. Y lo consiguió y retuvo el título una temporada más (22 punos). El Universidad de Oviedo se clasificó segundo, a 11 puntos de los ganadores, y Piloña.Deporte acabó tercero con 45 puntos. El triunfo en sub 23 fue para el Universidad.

Moha Bakkali y Yassine Laazzaoui (Horizonte) regalaron a los aficionados un bonito duelo que acabó a falta de menos de tres kilómetros para finalizar la prueba cuando el corredor verdinegro abandonó la compañía del fondista del Horizonte, que fue segundo. Raúl Bengoa hizo una buena carrera y finalizó en tercero.