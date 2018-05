Sergio Sánchez vuela en la Ruta de la Reconquista Los corredores subieron por primera vez hasta las inmediaciones de la Basílica en el Real Sitio de Covadonga. / NEL ACEBAL El leónés pulveriza el récord del medio maratón cangués, en el que la gallega Paula Mayobre también superó la mejor marca que ella misma ostentaba CÉSAR SÁNCHEZ CANGAS DE ONÍS. Domingo, 27 mayo 2018, 02:08

El calendario asturiano de pruebas en ruta lleva camino de llenarse de mejores marcas del leonés Sergio Sánchez. La última la estableció ayer en el EdP Medio Maratón Ruta de la Reconquista, donde marcó un tiempo de 1h06.34, pulverizando la anterior plusmarca que ostentaba el keniano James Moiben desde 2012, con 1h07.35. Paula Mayobre, por su parte, no quiso ser menos y marcó un tiempo de 1h17.57 en la línea de meta, con el que superó la mejor marca de la carrera que ella misma ostentaba desde 2016 con 1h18.52.

El EdP Medio Maratón Ruta de la Reconquista no dudó en sumarse al centenario del Covadonga y llevó en el particular peregrinaje deportivo de los cerca de mil participantes hasta las puertas de las misma basílica, que tomaban la salida en Cangas de Onís en medio de la gran expectación que siempre levanta la prueba.

El leonés Sergio Sánchez era el referente de la carrera. Y no defraudó y fue fiel a su estilo de vaciarse en cada carrera en busca del récord de la competición. No era fácil, pero en la convicción de su buen momento marcó un trepidante ritmo a la prueba que no tardó a llevarle al liderato la carrera en solitario. El resto fue un monólogo del internacional gordonés, que tuvo como premio a su ambición la nueva plusmarca de la prueba. El luarqués David Ginzo no pudo hacer nada ante el empuje de su rival y acabó la prueba en un tiempo de 1h08.01, que es su mejor marca personal.

Alejandro Martínez completó el podio con 1h10.07.

Paula Mayobre, asimismo, volvió a la carrera canguesa dispuesta también a superar, en este caso, su propio techo de la prueba. Y lo consiguió. Incluso se permitió cubrir los últimos metros de la prueba andando, tras liderar la prueba desde la salida.

Susana Celorio secundó a la ganadora en la meta (1h24.17). La corverana Vanessa Suárez concluyó la carrera en tercera posición (1h26.28).