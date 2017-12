San Silvestre se adueña del Principado

El 31 de diciembre volverá a ser el día más deportivo del año. El Principado se volverá a convertir en una inmensa carrera principalmente el domingo, aunque algunas San Silvestre adelanten su inicio, cuando más de 27.000 asturianos despedirán 2017 por las calles asturianas en alguna de las 42 pruebas que se disputarán en toda su geografía.

Más de la mitad de ellos, 14.000, lo harán en las San Silvestre de Gijón, Oviedo y Avilés. Las tres tienen asegurado su éxito de participación y hoy mismo colgarán el cartel de 'no hay plazas', como en anteriores ediciones. No obstante, no habrá récord de corredores ya que los organizadores apuestan por la calidad de la prueba y la seguridad de los deportistas antes de potenciar su crecimiento.

La San Silvestre de Gijón, la decana en el Principado con 48 ediciones a sus espaldas y una de las más antiguas de cuantas se celebran en España, volverá a ser la de mayor participación. Está próxima a alcanzar las 6.300 inscripciones. Le quedan poco más de 500 plazas para agotar los 4.800 dorsales en la prueba absoluta y los 1.500 previstos para menores hace días que se acabaron.

La San Silvestre de Oviedo, por su parte, vive uno de sus mejores momentos y en las próximas horas entregar los últimos 300 dorsales de la prueba absoluta. En cuanto a los reservados para los más jóvenes, solo quedan 50 plazas y de esa forma igualará su techo de participación de la pasada campaña con 5.500 corredores. La prueba consolida de forma definitiva su nuevo circuito, que mantiene su trazado por la calles más emblemáticas de la capital asturiana.

La cita con Avilés también es esperada en medio de una gran expectación. Las plazas de los niños se acabaron rápidamente y son poco más de doscientos dorsales lo que quedan para la prueba absoluta, con los que repetiría los 3.000 participantes de la pasada edición.

La más madrugadora

La San Silvestre de Pola de Lena será la más madrugadora de las más de 40 pruebas que se disputarán hasta el domingo. Se celebrará el viernes. Un día después, también habrá un buen número de pruebas que adelantarán su celebración para no entrar en competencia con otras. Pola de Siero, con el nombre de 'Carrera de Año Fin de Año', por ejemplo, promete ser la una de las mayor participación de ese día y superar los 1.500 atletas.

Salas, Grado, Cudillero, El Entrego, Riosa, que debuta en el calendario, Mieres, Peñamellera Baja, Vegadeo, San Juan de la Arena y la de orientación que se celebrará en el Parque de Los Pericones, en Gijón, completan el programa de la jornada.

El resto de pruebas se correrán el domingo. Todo vale para despedir 2017 de forma deportiva. En madreñes, como Llanera, o en bicicleta, como en Candás, con más de tres décadas en el calendario y que celebrará el Memorial Vicente López Carril.

Todas ellas rivalizarán en número de participantes. Pero también lo harán en la calidad de los mismos. En este aspecto, la de Gijón será la más reñida. Algunos aficionados ya la califican como el regional oficioso de pruebas populares ya que tienen anunciada su presencia David Ginzo, Youssef Benkert, Raúl Bengoa, Moha Bakkali, Marcos Peón y Yassine Laazzaoui, entre otros. Beatriz Álvarez y Paula González lucharán por la victoria femenina.

Alejandro Onís, Fernando Canellada, Pelayo Menéndez, Esther Álvarez tomarán la salida en Oviedo y Aitor Fernández, Manu Guerreiro y Paula Herrero se encuentran entre los inscritos en Avilés.