ATLETISMO La San Silvestre de Gijón comienza su cuenta atrás Presentación de la San Silvestre de Gijón, en el salón de actos del Ayuntamiento / P. CITOULA La prueba aspira a mantenerse como la más multitudinaria de todo el Principado y contará con 6.300 participantes CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 12 diciembre 2017, 00:39

El deporte está lleno de tradiciones. Y la San Silvestre de Gijón no sería la misma sin su puesta de largo cada temporada en el ayuntamiento, donde de forma simbólica comienza su cuenta atrás. La de su 48 edición arrancó ayer en el salón de actos del Consistorio, donde sus responsables desgranaron lo que será la carrera en la que miles de participantes despedirán de forma deportiva 2017. La San Silvestre gijonesa aspira, de nuevo, a ser la más multitudinaria de cuantas se celebra en Asturias. Para ello, el Patronato Deportivo Municipal y el Club Gijón Atletismo, que de forma conjunta organizan la prueba, se marcan como objetivo repetir los 6.300 corredores con los que contó la prueba el pasado año -4.800 en la competición absoluta y 1.500 en las pruebas de menores-.

Las inscripciones están abiertas desde el 6 de diciembre y ya son cerca de 1.500 corredores los que se han dado de alta en la prueba. Podrán formalizarse hasta el 28 de diciembre o cuando se agoten los dorsales disponibles, a través de las web deporte.gijon.es, gijonatletismo.com y championchipnorte.com. El precio de la inscripción es de cinco euros para la prueba absoluta y tres para las de categorías menores que, como novedad, en esta edición utilizarán un dorsal-chip como en la prueba absoluta.

La San Silvestre gijonesa no presenta novedades en cuanto a su formato. Las categorías menores serán las encargadas de abrir el programa de la competición, que constará de cuatro pruebas, en las que se decidirán los triunfos en diez categorías diferentes. Los minis (nacidos en el año 2011 y posteriores) y discapacitados serán los primeros en entrar en acción a las 16 horas. Darán paso a las pruebas de los sub 10 (nacidos en 2009 y 2010) y a la de los sub 12 (2007 y 2008).

Los sub 14 (nacidos en 2005 y 2006) y sub 16 (2003 y 2004) trasladarán el protagonismo a la avenida de El Molinón, donde tomarán la salida, para finalizar en las inmediaciones de la antigua Pescadería y cubrir una distancia de 2.200 metros.

Los participantes en la carrera de la categoría absoluta, que volverá a ser la más esperada del programa de la San Silvestre, tomarán a salida a las a cinco de la tarde. Se disputará sobre el trazado de las últimas ediciones, sobre un recorrido de seis kilómetros. Tomarán la salida en la avenida de El Molinón y acabarán también la carrera en las inmediaciones de la antigua Pescadería. Se desarrollará por buena parte de la calles más emblemáticas de la ciudad que será tomada por los participantes.

No faltarán la tradicional camiseta conmemorativa para todos los corredores.