«La San Silvestre de Oviedo es especial y la más bonita de todas» Alejandro Onís, atleta internacional, admite que «estoy muy motivado para conseguir la victoria, pero habrá rivales muy fuertes» CÉSAR SÁNCHEZ TESSIER Gijón Sábado, 30 diciembre 2017, 09:24

Alejandro Onís (Langreo, 2001) tomará a salida en la San Silvestre de Oviedo y, pese a su juventud, parte como uno de los máximos candidatos a la victoria. El corredor de Pola de Siero es una de la ‘joyas’ del atletismo nacional, como refleja la séptima posición que consiguió la pasada temporada en el Festival Europeo de la Juventud. Para el corredor del Universidad, la prueba de mañana será su tercera participación en la prueba de la capital asturiana.

–¿Está dispuesto a sacarse la espina de acabar el pasado año en tercera posición?

–Estoy muy motivado para intentar conseguir la victoria en esta ocasión en la San Silvestre de Oviedo. Supongo que, como todos los años, habrá rivales muy fuertes y que me podrán difícil el triunfo.

–¿Su proximidad a Oviedo tiene algo que ver para que escoja esta prueba para finalizar 2017?

–Esa es una de las razones, pero sobre todo porque para mí es la más bonita de todas. Recorrer las calles de Oviedo por la noche y llegar a la plaza de la Catedral hacen que prueba tenga algo muy especial. Es una carrera distinta que no la iguala ninguna en Asturias

–¿Considera que el circuito de los últimos años sigue siendo algo duro por su perfil?

–Yo siempre participé en ese circuito. Es exigente, pero se corre muy rápido. Los tramos en subida van haciendo la selección y contribuyen a definir los corredores que pueden conseguir la victoria al final de la prueba.

–¿Cómo llega a la San Silvestre tras su buen actuación en la Carrera de Nochebuena?

–Los últimos días he estado en una concentración de la Federación Española. Estoy preparando el cross y me he acostumbrado a distancias parecidas a la San Silvestre. Llego en un buen momento y espero poder entrar en la lucha por la victoria final.

–La carrera volverá a contar con una participación multitudinaria.

–La prueba tendrá una gran participación y eso propicia un gran ambiente entorno a la carrera. Hay que estar atento en los primeros compases de la prueba, aunque en Oviedo la tomamos con más tranquilidad que en otras carreras porque nos reservan un lugar preferencial para los fondistas que optamos al triunfo.

–¿El apoyo de los aficionados es tan importante?

–La gente se vuelca con la San Silvestre y anima mucho. Se portan muy bien con los atletas en todo el recorrido.

–¿Qué opina de que tantos aficionados asturianos salgan a la calle para despedir el año en las San Silvestre?

–Está muy bien que el último día del año se convierta en una fiesta del deporte. El atletismo tiene una gran repercusión y contribuye a fomentar los ámbitos saludables. Es un día para disfrutar haciendo deporte y para poder transitar por la calles de Oviedo, que ese día son para practicar actividad física.