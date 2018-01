Atletismo El sueño por cumplir de Bakkali Moha Bakkali se prepara para iniciar una sesión de entrenamiento en la pista de Las Mestas. / ARNALDO GARCÍA La ilusión del atleta de origen marroquí y afincado en Asturias es competir con España | Su evolución en el último año le ha convertido en el gran rival a batir en el mediofondo de la región, como demostró con su triunfo en la San Silvestre de Gijón CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Jueves, 4 enero 2018, 01:53

Mohamed Bakkali (Tanger, 1995) ha sido uno de los descubrimientos deportivos de la temporada que acaba de comenzar. Sus victorias en el regional de cross o la San Silvestre de Gijón le han convertido en el principal referente del mediofondo en la región.

El trayecto de 'Moha', como a él le gusta que le llamen, no ha sido sencillo. Llegó a Asturias con siete años procedente de Marruecos, junto a sus padres que perseguían una mejor situación laboral. «Esta tierra tiene mucha cosas especiales para mí», produndiza, «me he criado aquí y aquí tengo mi vida». Empezó desde pequeño a despuntar en el colegio como corredor, disputando los cross escolares de la zona de Lugones, donde vivió hasta hace dos años. Sin embargo, precisa, su primera vocación deportiva fue el fútbol, deporte que practicó hasta los 17, defendiendo la camiseta del Atlético Lugones: «Me comenzaba cansar y me dieron el teléfono de un entrenador». Aquello fue un punto de partida en el atletismo, después de años alejado del tartán.

El deporte, reconoce, le ha servido para integrarse en la sociedad asturiana, si bien deja claro que «desde pequeño siempre me he encontrado muy bien aquí». Todavía ronda su cabeza la imagen suya entrando en la meta de Pola de Siero, como vencedor de la San Silvestre, llevando en sus brazos a su sobrina. «Somos cinco hermanos y es la hija de mi hermana mayor, que reside en Madrid, y me tiene ganado. Fue algo muy bonito», explica.

Confiesa que sus compañeros y su familia son sus principales apoyos. «Me respaldan ahora igual que cuando me clasificaba en décima posición», señala orgulloso. «Este deporte me ha hecho mucho más fuerte mentalmente para todos los ámbitos de la vida», afirma a renglón seguido. Hace dos años tuvo una bacteria en el estómago que le impidió rendir, pero lo superó con paciencia y trabajo. «Con estos dos ingredientes se puede lograr cualquier objetivo», asegura con rotundidad.

Bakkali. tras concluir sus estudios de FP, trabaja en la industria cárnica, una actividad que compagina con la práctica del atletismo. «Solo hay que organizarse», dice el atleta que, entre sus planes de futuro, está continuar con su formación académica: «Soy joven y me gustaría estar pronto estudiando en la universidad».

Su región es la musulmana, lo que le impide comer cerdo. Es curioso que todos los jamones que ha ganado ha tenido que regalarlos. «He ganado quince desde que empecé en el atletismo y los he regalado a todos. Tengo cola. Mis amigos están encantados», señala entre bromas. De hecho, el último será para su entrenador Marcos Peón, al que reconoce que «debo mucho» por su mejoría.

Lo de regalar algunos de los obsequios que recibe en las carreras por su creencias religiosas es para Bakkali una anécdota: «No tengo ningún problema en regalar las cosas que son incompatibles como mi región. Estoy totalmente adaptado a las creencias de la sociedad asturiana. Si llegas a un país, te tienes que adaptar a sus costumbres. Todos tenemos que convivir. Lo primero es ser buena persona y así nunca tendrás problemas».

Bakkali está entre los mejores corredores sub 23 de campo a través en España y podría haber sido seleccionado para el Europeo de cross, pero su nacionalidad marroquí se lo impidió: «No tuve tiempo para solicitar la nacionalidad cuando me clasifiqué para el equipo nacional de cross. Me siento español. Llevo quince años aquí y creo que me la merezco. Trataré de conseguirla e intentar ser internacional con España. Ese es mi primer deseo para 2018 que acaba de comenzar».

Seguro que el nuevo año le traerá nuevos éxitos a Moha Bakkali. De momento, ha sido uno de los grandes nombres en el cierre del año con su triunfo en la San Silvestre.