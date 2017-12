ATLETISMO Las tres 'grandes' agotan los dorsales La San Silvestre de Gijón completó las inscripciones y las de Oviedo y Avilés esperan entregar hoy las pocas plazas que aún quedan CÉSAR SÁNCHEZ GIJON. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:17

Los asturianos están dispuestos a que el próximo domingo sea el gran día del deporte en Asturias. Las tres 'grandes' San Silvestre del Principado, las de Gijón, Oviedo y Avilés, colgarán el 'no hay plazas'.

No es un hecho inusual ya que la despedida del último día del año a la carrera por las calles de las ciudades se ha convertido en una costumbre que se ha ido consolidándose con el paso de los años en todo el Principado. Pocas son las familias en las que no haya nadie que no tome parte en cualquier de las competiciones que cerrarán 2017.

Y, si se habla de tradición, la San Silvestre de Gijón se encuentra próxima a cumplir las cinco décadas y tiene a gala ser una de las más antiguas de cuantas se celebran en España. El mero hecho de ver a 6.300 personas por las calles de la ciudad sorprendería hoy en día a aquellos pioneros del Club Vanguardia cuando organizaron la primera edición. La prueba gijonesa volverá a ser la más multitudinaria de la región y se mantiene a la cabeza en cuanto a participación entre las más de cuarenta pruebas que se disputarán en Asturias hasta el próximo domingo.

Y es una tradición que tiene asegurada su continuidad ya que, como ocurre en Oviedo y Avilés, los más jóvenes son los que antes agotaron las plazas. 1.500 tomarán parte en la prueba.

La organización de la competición de Oviedo, por su parte, comenzó ayer mismo a entregar los dorsales a los participantes. También cuentan con inscripción presencial, por los que los responsables de la San Silvestre ovetense esperan acabar en las próximas horas el centenar de plazas que aún les quedan para la prueba absoluta e igualar su techo de participación con 5.500 corredores -1.000 en pruebas de menores y 4.500 en la absoluta-.

En Avilés, que ha sido la prueba más innovadora en los últimos años, tienen previsto igualar su récord de participación y alcanzar los 3.000 participantes (600 en las pruebas de menores y 2.400 en la de absoluto). Aún quedan poco más de un centenar de dorsales por asignar, pero, como ya ocurrió en anteriores ediciones, no tardarán mucho en agotarlos en el período de inscripciones presenciales.

Arranca a fiesta deportiva

Pola de Lena, por su parte, levantará el telón esta tarde a las innumerables pruebas de San Silvestre que se celebrarán por toda la región en los próximos días. La competición contará con unos 200 participantes. El programa de la San Silvestre comenzará a las cinco de la tarde con las carreras para las categorías menores y no será hasta media hora más tarde cuando tomen la salida los participantes de la prueba absoluta. Los corredores tendrán que cubrir una distancia de cuatro kilómetros sobre el circuito sobre asfalto de pasadas ediciones.