«Jugar la Copa Princesa en Oviedo sería cumplir un sueño»

La plantilla del Unión Financiera Baloncesto Oviedo disfruta de unas merecidas vacaciones de Navidad hasta el 26 de diciembre, tras firmar el mejor arranque liguero de toda su historia y encontrarse en una situación inimaginable al comienzo de temporada. El director general del club ovetense, Héctor Galán, hace balance de esta primera mitad de campaña, a la que se le podría poner el broche el próximo 30 de diciembre en el caso de lograr la victoria ante el colista de la LEB Oro, el Barcelona Lassa. De ganar, Oviedo acogería la final de la Copa Princesa.

Desde 1988 un equipo de Oviedo no lideraba en solitario la segunda división del baloncesto nacional.

En el período en el que estamos de la Liga, es más algo anecdótico que otra cosa. Esta circunstancia es para disfrutarla, porque aunque estemos primeros de la clasificación no hace más que refrendar que estamos haciendo bien el trabajo y que es obligatorio disfrutarlo.

«Lo que me molestó de Drew Windler fueron las formas; se le cruzó un cable con otro»

«El liderato refrenda que estamos haciendo bien el trabajo y es obligatorio disfrutarlo»

Con la permanencia como primer objetivo de la temporada, verse ahora tan cerca de la Copa Princesa parece un sueño inimaginable a comienzo de campaña.

Nadie se lo planteaba. Es cierto que se tenía la ilusión de comenzar bien la temporada y el equipo fue dando muestras de que estaba funcionando bien y con el paso de las jornadas nos manteníamos en el grupo de arriba, pero considero que ha sido en este último mes donde hemos dado un paso adelante, con una racha de cuatro victorias consecutivas y todo desembocó con la jornada del martes. Ahora estamos en una situación privilegiada que debemos aprovechar y si conseguimos traer a Oviedo la Copa Princesa será un éxito y todo un sueño cumplido.

Para lograrlo se deberá ganar el día 30 al colista, el Barcelona Lassa.

Este tipo de partidos son un poco trampa, ya que cuando parece que todo está hecho igual es cuando más complicado te resulta o más atenazado te encuentras. Esperemos que no sea así, ya que en Pumarín venimos siendo muy regulares y sacando partidos muy complicados. A buen seguro que el del Barcelona lo será, dado que llegarán con la necesidad de ganar partidos.

En el caso de acoger la final de la Copa Princesa, ¿sería Pumarín la sede de la misma?

Primero vamos a pensar en el partido, pero en el caso hipotético de conseguirlo, Pumarín sería el lugar escogido para la final.

Precisamente, el ambiente que se vive en Pumarín y los resultados del equipo en casa son nuevamente la clave de la buena situación en la Liga.

Lo venimos diciendo las últimas temporadas, el salto de calidad del equipo y escalar posiciones en la tabla viene relacionado con el apoyo de nuestra afición. Después de visitar muchas canchas, el ambiente que se vive en Pumarín no se da en ninguna otra y es algo que ayuda muchísimo a nuestros jugadores, quienes juegan con uno más, la afición. Debemos estar completamente agradecidos a cada uno de los seguidores que vienen cada dos semanas al pabellón.

Una mala tradición que parece que se repite es la de la marcha repentina de un jugador en el ecuador de la temporada. En esta ocasión, la de Drew Windler de manera poco ortodoxa.

Lo que me molestó de la situación de Drew Windler fueron las formas. Cuando llegó, nos planteó una situación en la que intentamos minimizar el perjuicio al equipo, estableciendo unos plazos de acuerdo con él. Plazos que finalmente no se cumplieron, creando una situación de incomodidad que intentamos solventar y que por suerte el equipo no lo ha notado en exceso. Desde el punto de vista del club, son situaciones poco agradables y que no gustan que sucedan, pero ahora sigue su curso legal, aunque no nos parece la manera ideal de acabar la relación entre jugador y equipo. Además en el caso de Drew, que tuvo una comportamiento formidable durante el año que estuvo en Oviedo, pero desde mi punto de vista se le cruzó un cable con otro y tomó una decisión errónea.

¿Ha podido hablar ya con él?

No, lo intenté en cuatro ocasiones el día que se marchó y ya no volví a probar. Me consta que días después intercambió un par de mensajes con el capitán, Víctor Pérez.

Además del fichaje de Paul Jesperson para suplir la marcha de Windler, el club se tuvo que mover en el mercado invernal por la lesión de Fabio Santana.

Lo de Fabio fue mala suerte, ya que el jugador se encontraba en un momento de forma fantástico y estaba ayudando muchísimo al equipo. Los primeros indicios apuntaban a un periodo de baja de unas 3-4 semanas, por lo que nos planteábamos aguantar con la incorporación de Alonso Meana, pero tras las pruebas definitivas nos indicaron que los plazos se podían alargar. La circunstancia hizo que Agustí Sans estuviese en ese momento libre, tras desvincularse del Lleida, pareciéndonos una buena opción, al ser un jugador que conocía la Liga y además estaba en forma. Es un hombre que conocíamos, ya que le tuvimos en la agenda durante el verano en el momento de la confección del equipo.

¿Se plantean algún fichaje más durante el mercado invernal?

En principio somos 12 fichas y en la agenda no tenemos previsto hacer ningún otro movimiento.

¿Qué pide para el 2017?

Lo que siempre pido es que el club siga en trayectoria ascendente, que en el aspecto deportivo el club siga compitiendo en el nivel que lo sigue haciendo ahora, que eso nos dará muchas alegrías. Que la afición siga acudiendo como ahora, dado que eso significará que estamos haciendo las cosas bien. En definitiva, que el crecimiento del club siga constante, sin pararse, permitiéndonos mejorar en estructura, ampliando el trabajo con la cantera, aunque no podemos pedirle mucho más, porque la trayectoria de estos años está siendo muy buena, permitiendo convertirnos en un club un poco mejor.

¿Y en lo deportivo para esta temporada?

Lo primero y a corto plazo, ganar el día 30 a Barcelona, ya que nos traería un regalo fantástico como sería organizar la final de la Copa Princesa. Supondría algo histórico y sería la primera ocasión en la que concluimos como líderes la primera vuelta de la competición. Deseo poder mantener el nivel en la segunda vuelta y comprobar hasta dónde seríamos capaces de llegar.