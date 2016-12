«Dirigir al Adba es un reto muy ilusionante»

Tal como adelantó este periódico, el bilbaíno Adrián Yáñez García es el nuevo entrenador del Víctor Antuña Adba hasta el final de temporada en sustitución de Pepe Vázquez. El club avilesino confirmó el sábado el acuerdo alcanzado con un técnico joven, 29 años, sin experiencia en Liga Femenina 2 y una trayectoria que en el Adba han valorado para poner el proyecto en sus manos: «En primer lugar estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mi persona y el reto es muy ilusionante, mucho».

Adrián Yáñez ha desarrollado su carrera en los banquillos en equipos de su comunidad autónoma, masculinos y femeninos, además de formar parte del cuerpo técnico de la federación territorial -también de la nacional- logrando como mejor éxito el campeonato de España infantil masculino.

Su experiencia en categoría absoluta de nivel nacional la trae de Portugal, donde ejerció en una primera etapa como asistente del AD Vagos de Liga Femenina, además de ser manager general del club. Un problema de salud del entrenador principal puso el equipo en sus manos en los partidos como visitante de un equipo que llegó a la final a cuatro por el título. Llega al Adba tras unos meses sin equipo por problemas burocráticos que le han impedido prolongar su estancia en el país vecino al frente del equipo masculino del Angrabasket de las Islas Azores, de la Proliga portuguesa, la segunda categoría del país luso.

«El equipo es joven y con proyección, con esfuerzo se pueden conseguir los objetivos»

El nuevo técnico del Víctor Antuña Adba estaba al corriente de las negociaciones del club con su representante y también con el asturiano Guillermo Arenas. Y asume que es poco conocido en Liga Femenina 2, pero tiene conocimientos: «Como entrenador principal va a ser el primer proyecto al que me enfrente. Aunque no he dirigido en esta categoría no tengo ningún miedo, conozco el grupo porque hay equipos vascos con los que alguna vez he colaborado y a los que sigo desde hace tiempo. Estoy al tanto de los movimientos de jugadoras y he visto bastantes partidos. Cuando no entrenas te dedicas a prepararte».

Aunque Guillermo Arenas, por su mayor experiencia y ser asturiano era la primera baza, en el club avilesino tenían asumida la dificultad de que el ovetense se desvinculara del Mieres. La decisión de contratar a Yáñez estaba muy avanzada cuando se le invitó el sábado día 17 a presenciar de 'incógnito' a ojos extraños el partido ante el Universidad de Oviedo: «Es cierto, estuve presenciando el derbi regional, en el que Adba no tuvo suerte porque el Universidad está enrachado y va hacia arriba desde la llegada de la americana y la canadiense. El partido no fue malo y tuvo bastante ritmo».

«Equipo con proyección»

«Pude ver un equipo joven y con proyección. Sé que hay un gran grupo humano. Hay que tener ilusión y ambición e ir partido a partido tratando de mejorar». Yáñez sabe que será el tercer entrenador en la historia de un club con años: «Me consta el trabajo excelso que hizo Yolanda Mijares y que Pepe Vázquez dejó muy buena impresión. Espero y creo que el recibimiento va a ser bueno porque las jugadoras están ilusionadas y con ganas».

El nuevo entrenador del Víctor Antuña Adba tiene su propio librillo: «Hay una frase que siempre pongo por delante: con el esfuerzo no se negocia. La actitud y la gestión de grupo son fundamentales, que cada jugadora entienda el rol, que me vean como una persona exigente pero cercana. A nivel de juego le damos una importancia muy alta al trabajo defensivo porque además al equipo le cuesta ofensivamente».

Adrián Yáñez llegará mañana martes a última hora de la tarde a Avilés para ser presentado el miércoles y dirigir su primera sesión tras las vacaciones navideñas del equipo.