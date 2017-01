«Pumarín se nos queda pequeño»

Con el cambio de año, Fernando Villabella hace balance de un 2016 de ensueño y habla del futuro, tanto deportivo, como de la sede del equipo, que albergará la Copa Princesa.

–El año 2016 concluyó de una manera inimaginable.

–Jamás en la vida podíamos pensar que al final de la primera vuelta íbamos a estar líderes y clasificados para la Copa Princesa. Los objetivos para esta temporada eran mejorar la clasificación del año pasado, así como una de nuestras metas desde siempre en el club, como es aumentar la afición por el baloncesto, tanto en Oviedo como en Asturias. No es tanto ganar, como que la gente acuda a Pumarín para disfrutar, tanto durante el encuentro como al final del mismo. Un fiel reflejo fue la portada de EL COMERCIO del sábado, donde se veía a Felipe Dos Anjos con una cara de mayor ilusión que la de los propios niños que le rodeaban.

–¿Qué representa para Oviedo la organización de la Copa Princesa?

–Lo primero de todo, y sin duda alguna, la gente que pueda acudir desde Burgos al partido, aunque considero que será un efecto más mediático que presencial. A nivel del baloncesto nacional, la gente oirá hablar de Oviedo con más fuerza, para que la ciudad no sea sólo conocida por cosas como las moscovitas o el fútbol. Es decir, aportar a nivel de 'citymarketing', que suene la ciudad en todo España, y no únicamente entre los aficionados del Burgos.

–¿Existe algún impedimento por parte de la Federación para que el encuentro se dispute en Pumarín?

–De manera oficial, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Considero que hasta después de las fiestas no empezaremos a hablar. La reglamentación estipula unos porcentajes del aforo que se deben dejar tanto para los clubes, como para la propia Federación. Un 20% para el Burgos, cerca de 280 entradas, que no creemos que lleguen a necesitar, y un 10% para la Federación, aunque no consideramos que las soliciten lleguen, y en su defecto, negociaríamos con ellos. Desde el club, nuestra intención es que el aficionado que ve los partidos durante todo el año en un mismo asiento vea la Copa Princesa en ese misma butaca.

–¿Cree que Pumarín ya se queda pequeño y necesita un cambio?

–Entiendo que sí, porque cumpliendo con las exigencias del reglamento en cuanto a entradas que hay que poner a la venta, y dados los socios actuales con los que cuenta el equipo, nos queda un margen para poco más de medio centenar de nuevas altas. El cambio no es una cuestión tan sencilla, ya que entran muchos factores en juego: ¿dónde ir?, ¿qué obras hacer?, ¿qué opina el Ayuntamiento de este asunto?, ¿y cuánto estaría dispuesto a invertir, con todas las necesidades y dificultades que tiene la ciudad? La obra en Pumarín es compleja, y la situación del resto de pabellones de la ciudad tampoco nos ayuda a ser optimistas para pensar en una alternativa real. Lo que tenemos claro es que no iremos al Palacio de los Deportes, mientras se encuentre en las condiciones físicas actuales, además de tener las gradas muy alejadas de la pista.

–¿Cuál sería su deseo?

–Lo ideal sería buscar algo más de aforo en Pumarín. No con la idea de pensar llenarlo en el primer encuentro tras la finalización de las obras, sino más bien en que en un par de años se vuelva a quedar pequeño.

–¿Qué opciones de ampliación ofrece Pumarín?

–Existen dos vías, una por el lateral detrás de los banquillos, tras la cual se encuentra un talud. Aunque este, al ser muy pequeño, obligaría a pensar en ocupar la calle que pasa justo por encima, que es particular, lo que obligaría a iniciar un proceso expropiatorio. La otra opción sería en el fondo más cercano al banquillo local, tras el cual hay un pequeño patio, que permitiría ganar grada lateral y grada fondo. Pero todas estas opciones tienen el inconveniente de la cubierta, que está sujeta a las paredes actuales.

–¿Un deseo para el 2017?

–Que esta situación que estamos viviendo no acabe nunca, que la gente siga acudiendo a Pumarín, saliendo con un sonrisa de felicidad, y poder mantener la situación económica de la entidad.