Diego Sánchez disfruta de su regreso a Gijón

gijón. Hace sólo unos meses, Diego Sánchez (Gijón, 1975) no imaginaba que la parte final de su carrera deportiva se parecería tanto en algunos detalles a la del principio. El camino a los entrenamientos, por ejemplo, es un déjà vu constante para él. Cada tarde, el alero gijonés mete sus zapatillas en una mochila, coge su coche y aparca junto al Palacio de los Deportes de Gijón, el mismo lugar donde encontró su primera oportunidad como profesional hace ya diecinueve años en el Gijón Baloncesto.

Desaparecido el club de su debut y con casi doscientos partidos en la ACB de por medio, Diego Sánchez disfruta del regreso a casa en la Liga EBA con el Gijón Basket, el nuevo equipo surgido sobre las bases del Corpi y el Formabasket: «Estoy muy contento. Creo que se están haciendo las cosas bien, con ambición de crecer, y estamos encantados con el ambiente que hay en los partidos».

Diego Sánchez tuvo que buscarse la vida cuando las puertas se le cerraron en su ciudad. Formado en la Atlética Avilesina y el Grupo Covadonga, en 1997 fichó por el Gijón Baloncesto, que militaba entonces en LEB, pero el ascenso a la Liga ACB dos años después conllevó un cambio de filosofía que le afectó directamente. «En el club no le daban importancia a la gente de casa y preferían apostar por los de fuera. Me pareció correcto, aunque creo que es un error que aún hoy cometen en muchos equipos. Tuve que elegir entre continuar en Asturias en EBA o irme fuera. Me fui y creo que tomé la decisión correcta. Estoy muy satisfecho de cómo se desarrolló mi carrera», señala.

Mientras el Gijón Baloncesto peleaba por mantenerse en la élite del baloncesto nacional, Diego Sánchez buscaba sin rencor un nuevo impulso en varios equipos de la península. Pasó por el Linense y el Guadalajara antes de recalar, en el verano de 2002, en el Tenerife. Allí, paradójicamente, su destino se volvió a cruzar diez meses después con el del Gijón Baloncesto, recién descendido a la Liga LEB. Canarios y asturianos se enfrentaron en la primera ronda del ‘play off’ de ascenso a la ACB, en una eliminatoria que marcó la trayectoria deportiva de Diego y de su antiguo equipo. El Tenerife salió victorioso y ascendió. El Gijón Baloncesto nunca más volvió a coquetear con el regreso a la élite.

Diego Sánchez supo hacer una buena carrera en la ACB. En el Tenerife vivió cuatro temporadas inolvidables. En su currículo posterior figuran otros dos ascensos, con el histórico Manresa (2007) y el Menorca (2010), aunque ninguno fue tan especial como el que logró con el Gijón Baloncesto en 1999: «De los otros tres, me quedaría con el de Manresa. Era un sitio con una tradición tremenda y había mucha presión por subir. La ciudad estaba volcada con el equipo. Lo disfruté muchísimo».

La trayectoria de Diego Sánchez hasta regresar a Gijón se completó con una temporada en Huesca y cuatro en Oviedo. «Mirando hacia atrás tengo la inmensa suerte de sentir que en cada sitio por el que he pasado he sido tremendamente feliz. En todos me trataron bien, disfruté con el baloncesto y conocí gente increíble. De cada ciudad me llevo un detalle o un amigo para toda la vida», reconoce emocionado.

Aún hoy es el segundo jugador asturiano con más partidos en la ACB, 194, sólo superado por los 278 que acumula Saúl Blanco: «La verdad que lo pienso y lo miro con orgullo. Es una pena que con la afición al baloncesto que hay aquí no salgan más jugadores y lleguen arriba. En los últimos años no ha habido suerte, pero ahora se está trabajando bien con la cantera y en el futuro llegarán más».

Este verano, Diego Sánchez tuvo alguna conversación con Guillermo Arenas para tantear su posible fichaje por el Villa de Mieres. Al final decidió cerrar el círculo de su carrera en el mismo lugar donde empezó y enrolarse en el Gijón Basket. Una de las bazas que utilizó la directiva gijonesa para convencerlo fue la posibilidad de entrenar a uno de los equipos base del club, algo que hacen varios jugadores de la primera plantilla.

«Está siendo una experiencia muy guapa. Hasta ahora había estado entrenando en algún campus de verano, pero no al frente de ninguna plantilla. Me gusta entrenar, pero de momento todavía tengo la mentalidad de jugador», señala. A pesar de sus 41 años recién cumplidos, Diego no piensa aún en la retirada: «Me he cuidado mucho, sobre todo a partir de cierta edad. Disfruto manteniéndome físicamente bien y llevando una buena rutina, también a nivel mental. Me gusta entrenar, estar con el equipo, viajar a los partidos…».

Cuando se fue del Gijón Baloncesto, Diego Sánchez mantuvo algunos años la idea de regresar pronto a su ciudad, «pero tal como fue mi carrera nunca fue una opción real», reconoce. Aun así, se muestra orgulloso de los equipos por los que pasó y de la oportunidad que se le abre ahora para competir otra vez ante los suyos en el Palacio de los Deportes: «He vuelto en el momento adecuado. No cambiaría nada de mi carrera; creo que el tener que irme de Gijón fue incluso positivo». Ahora, espera que en su nuevo club continúen confiando en los de casa, como él, «porque eso es lo que engancha a la gente».