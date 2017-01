Adba, viaje de ida y vuelta para Diana

La de Diana de la Puente (Avilés, 1993) es una historia de superación de las que merecen ser contadas. Un amor por el deporte, en este caso por el baloncesto, que traspasa fronteras en busca de la felicidad. Casualidades de la vida, la jugadora avilesina ha debutado esta temporada en Liga Femenina 2 a los 23 años, un dato que a primera vista no tiene tanto de especial. Sin embargo, Diana sufre desde hace años un síndrome compartimental crónico, o lo que es lo mismo, las fascias de los músculos de sus piernas sufren por la inflamación de éstos, produciendo un dolor intermitente y muy molesto que no deja correr ni saltar en su máxima expresión.

Como es lógico, la jugadora local decidió cuando era junior parar, tomarse un descanso después de toda una vida ligada al baloncesto, primero en el Adba y después en el conjunto avilesino pero asociada también al Villa de Luanco y al Expobasket, regresando a la práctica deportiva hace tres temporadas. «Había llegado de Erasmus después de tiempo sin jugar y el entonces entrenador del Bosco, Garmendia, me llamó y quiso contar conmigo para el equipo de Primera Nacional pese a mi lesión crónica». Entonces, a Diana de la Puente no se le pasaba ni por la cabeza llegar a jugar en Liga Femenina 2.

Tras dos campañas en el Bosco jugando la fase de ascenso, Diana se marchó con Garmendia y varias de sus compañeras y amigas al Castrillón, club con el que fue campeona de Asturias y disputó la fase de ascenso a Primera Nacional el pasado verano. «Con los años vas conociendo tu cuerpo, tus limitaciones, y si me dosifico sí que puedo seguir jugando, aunque siempre con precauciones. Por ejemplo, no puedo entrenar dos días seguidos, porque el sobreesfuerzo es el que me genera los dolores», explica la joven jugadora.

«Para poder jugar tengo que dosificar los entrenamientos, es la única manera»

El debut en Liga 2, o el pertenecer a la primera plantilla del equipo -juega todos los partidos de casa y alguno fuera- fue toda una sorpresa para la avilesina. «En principio venía para jugar solamente en el autonómico. Nunca había jugado en Liga 2 y hay que tener en cuenta mi condicionante. Pero en pretemporada los dos equipos senior hicimos la pretemporada juntos, Pepe -Vázquez- me dijo que quería contar conmigo para que les ayudara y yo acepté, aunque con la condición de no entrenar dos días seguidos, no ir a los desplazamientos lejanos y tener como prioridad el equipo autonómico, que fue con el que me comprometí».

Así, Diana está jugando más o menos cada dos semanas dos partidos durante el fin de semana, y para entrenar lo hace tres días, dos a una intensidad normal y uno más suave, repartiendo los minutos entre primer y segundo equipo. «No puedo ocultar que para mí es un sueño jugar en Liga 2. Si me lo dicen hace unos años no me lo hubiera creído. Pensaba que por mi lesión ya estaba acabada en esto del baloncesto».

Pero no fue así. Al final del túnel había una luz y esta graduada en Comercio y Márketing, que compagina el deporte y el trabajo, siguió luchando y, a través del esfuerzo y la inteligencia, está pudiendo saborear las mieles de la élite de su deporte favorito: el baloncesto.