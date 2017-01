Honrosa derrota del Unión Financiera

102 Cáceres Patrimonio de la Humanidad Corrales.G (12), Pérez.S (10), Toledo.C (-), Rakocevic.N (32), Marcius.A (17) –quinteto inicial- Fuller.J (9), Parejo.L (21), Riauka.Z (1).

100 Unión Financiera Baloncesto Oviedo Sans.A (8), Rodríguez.M (7), Jesperson.P (11), Salvó.M (10), Dos Anjos.F (5) –quinteto inicial- Santana.F (3), Martínez.C (3), Barro.M (-), Löfberg. J (24), Pérez.V (13). parciales (26-20) - (59-40) - (78-74) - (94-94) Prórroga (102-100).

Solo una canasta marco la diferencia. Y fue en la prórroga. Un tiro sobre la bocina de Rakocevic dio el triunfo al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en un encuentro en el que el Unión Financiera Baloncesto Oviedo (OCB) jugó un mal primer tiempo, pero se recompuso a tiempo para rozar la victoria con la punta de los dedos.

El Cáceres comenzó con una gran energía, lo que se tradujo en un parcial de 10-2 a su favor. Sin embargo, no tardo el Unión Financiera en meterse de nuevo en el partido e igualarlo. Nikola Rakocevic sumaba de tres en tres y con nueve puntos ya en su haber distanciaba a los locales, 20-14. A falta de tres minutos, Fabio Santana volvía al parqué tras siete jornadas sin participar. No les terminaban de salir las cosas a los asturianos y al término del primer cuarto el resultado era de 26-20.

El segundo cuarto parecía repetir el mismo guion y es que los cacereños no fallaban en ningún ataque. A base de triples, los de Ñete Bohigas se fueron once arriba restando ocho minutos para el descanso. La defensa asturiana estaba sufriendo mucho en los balances defensivos y Marcius hacía mucho daño en la zona interior. Llegó entonces la reacción del Unión Financiera Baloncesto Oviedo que poco a poco iba recortando la distancia pero en frente tenían a un rival que estaba decidido a no dejar escapar el partido. Al descanso, 59-40.

Tras la pausa, la diferencia era muy abultada pero no por ello el Unión Financiera Baloncesto Oviedo iba a tirar la toalla. Si algo caracteriza a este equipo es su entrega y sacrificio hasta el final. A falta de 6´29, una canasta de Johan Löfberg reducía la distancia a doce puntos y forzaba el tiempo muerto del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 64-52. El OCB estaba tirando de un gran trabajo defensivo y acierto de cara al aro y a pesar de que los locales fallaban poco, la diferencia iba reduciéndose. El tercer cuarto estaba siendo para enmarcar de los hombres de Carles Marco. A falta de los últimos diez minutos, 78-74.

Johan Löfberg estaba liderando a los suyos pero en frente tenían a un rival muy correoso que no cesaba en su ataque desde el perímetro. A falta de 6,22, un palmeo de Miquel Salvó adelantaba al Unión Financiera Baloncesto Oviedo por primera vez en el partido, 83-84. Sin embargo, los cacereños liderados por Rakocevic, volvían a igualar el encuentro y dejaban claro que no lo iban a poner nada fácil. Los asturianos se estaban dejando hasta la última gota de sudor por intentar llevarse la victoria a Oviedo y a falta de 2,47 el marcador era de 89 a 92. A falta de 35 segundos, el OCB se ponía dos arriba, 92 a 94 pero los locales anotaron en su lanzamiento. Edu Hernández-Sonseca tuvo el último tiro para ganar pero erró provocando la prórroga en Cáceres.

Comenzaba el tiempo extra y la tensión era máxima. Fue el equipo local el primero en anotar y dar un golpe sobre la mesa. El esfuerzo que había realizado el OCB parecía pasarle factura en la prórroga. A falta de poco más de un minuto, 100-96 para los locales. Sin embargo, no se iban a rendir y una canasta de Víctor Pérez ponía el 100-100 a falta de 12´6 segundos y con balón para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En este caso, Nikola Rakocevic si anotó la canasta decisiva y se llevaron el partido, 102 a 100.

El jugador más valorado del Unión Financiera Baloncesto Oviedo fue Johan Löfberg tras sumar 30 de valoración gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Nikola Rakocevic obtuvo la máxima valoración del Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumando 31 gracias a sus 32 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.