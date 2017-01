El acierto de Gasol no vale para evitar la derrota de los Grizzlies

El pívot Marc Gasol volvió a brillar en el juego ofensivo al aportar 32 puntos que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota de los Grizzlies e Memphis, aunque si quedó como el español más destacado en la jornada de la NBA. Mientras que el entrenador Stan Van Gundy de los Pistons de Detroit puso punto final a los rumores sobre el posible traspaso del base Ricky Rubio, de los Timberwolves de Minnesota, a su equipo al declarar que no se dará. Gasol lideró el ataque de los Grizzlies que no pud'ieron con la inspiración de los Rockets.