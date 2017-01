«Espero que Pumarín sea una pequeña Bombonera»

Una de las sorpresas en el mercado veraniego fue la llegada a Oviedo de Edu Hernández-Sonseca (Madrid, 1983), quien se iba a convertir en el puntal del segundo proyecto de Carles Marco al frente del Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Tras una lesión en pretemporada que le hizo perderse las primeras jornadas ligueras, el pívot madrileño ha entrado con fuerza en una plantilla joven, en la que ejerce como maestro dada su dilatada carrera. Con una trayectoria cercana a las dos décadas y a pesar de contar en su palmarés con títulos de la ACB, Copa del Rey, ULEB, y varias medallas internacionales, el pívot madrileño vive con la ilusión de un debutante.

-¿Cómo llega el equipo a la disputa del primer título oficial?

-La plantilla se encuentra con mucha ilusión, ya que es un reconocimiento a todo el trabajo. Ha llegado la semana mágica. Además, la afición y la ciudad están ilusionadas.

-Usted, que ha vivido grandes momentos a nivel internacional y nacional, ¿cómo ve a Oviedo?

-La ciudad me está sorprendiendo mucho por la ilusión que demuestra en la calle. Mucha gente que no seguía de manera igual el baloncesto está ahora volviendo a este efecto de marea azul de Pumarín, que, aunque es pequeña, es muy eficaz. En definitiva, me sorprende que, poco a poco, la ciudad vaya conociendo nuestro trabajo. Sé que esto va unido a nuestra labor.

-A la conclusión del encuentro contra el Barcelona, en el que se certificó el título de campeón de invierno, una de las personas más felices sobre la cancha fue usted. Incluso se acercó al presidente para darle una abrazo.

-Este premio o reconocimiento, al final, no es sólo fruto del trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico que salen a la pista, sino que hay mucha gente que trabaja en la sombra. Pueden ser el caso de gente como Fernando, Héctor, Cristina, Hugo, Pablo..., quienes han trabajo muy duro para que un club que hace unos años estaba en la Liga EBA haya llegado a estar primero en la LEB Oro, la segunda del baloncesto nacional.

-¿Se puede tomar como referencia lo que sucedió hace dos semanas en Pumarín?

-No se puede tomar como referencia por el resultado. Está claro que haber jugado recientemente contra el Burgos es positivo, puesto que sabes lo que puedes hacer bien o lo que puede salir mal. Esto lo único que puedes hacer, como podría suceder contra cualquier equipo. La gente pensará en la diferencia de puntos que se dio en Pumarín, pero es sólo un partido y dependerá de los 40 minutos. Tanto ellos como nosotros, a buen seguro, deberemos salir con una mentalidad más agresiva.

-Se da el infortunio de la reciente baja de Dani Pérez, que les deja sin uno de sus puntales.

-Hemos ido remando a contracorriente a lo largo de toda la temporada. Primero fue mi lesión, luego la de Víctor Pérez y la de Fabio Santana, y ahora la de Dani Pérez. La verdad es que el equipo, cuando ha faltado un jugador, ha sabido sacarlo adelante. Es una lástima que tengamos que ver sentado en el banquillo, sin poder hacer nada, a un jugador como Dani, con su experiencia y que el año pasado ya logró hacerse con el título. A buen seguro que lo pasará mal, pero esto nos dará una motivación extra para luchar por un compañero que se sentirá con las manos atadas.

-¿Qué se habla en el vestuario durante esta semana?

-Siempre hay que tener la mentalidad fría. Es cierto que nos podemos dejar llevar por la ilusión que supone jugar la final, pero hay que ser conscientes de que hay que trabajar duro, ya que las cosas no llegarán solas. Si pensamos sólo en el encuentro de hoy y nos dejamos llevar, no tendríamos hechos los deberes. La gente está mentalizada de que es una jornada importante y grande, pero trabajando día a día, ya que, si queremos luchar para llevarnos la victoria, hay que ser permanentes en el trabajo diario.

-Se darán todos los factores para una tarde grande, con un Polideportivo de Pumarín lleno.

-Intento cerrar los ojos para ver cómo será, pero no soy capaz a imaginármelo. Somos conscientes de cómo es un Pumarín lleno, al cual la gente vendrá muy ilusionada. Por mi parte espero que sea como una pequeña Bombonera, donde los aficionados, en los momentos duros, estén ahí alentando al equipo para darnos un empujón.