«¡Esta copona ye carbayona!»

Pumarín se vistió de gala para acoger la gran final de la Copa Princesa. El pabellón ovetense colgó, una vez más, el cartel de 'No hay billetes' para vivir una tarde muy especial. En juego nada más y nada menos que el primer título de la temporada, y además el primero para el equipo carbayón en su corta historia de vida.

Desde primeras horas del día un aroma a baloncesto se dejó sentir por las calles de la capital asturiana. Un ambiente diferente que comenzó a impregnar la ciudad y a crecer con el paso de las horas a medida que se acercaba la hora de la verdad.

Los más de un millar de abonados del equipo carbayón no se quisieron perder este gran evento. Junto a ellos, en torno a un centenar y medio de aficionados burgaleses -que se desplazaron para apoyar a los suyos-, además de cincuenta afortunados que pudieron hacerse con las pocas localidades que el pasado jueves salieron a la venta para el público.

A medida que transcurrían los minutos, los decibelios fueron 'in crescendo'

Garbajosa: «No conocía Pumarín y he tenido la suerte de vivirlo, se crea un gran ambiente»

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, el presidente de la asturiana Juan José Cachero, el director general de Deportes del Principado, José Ramón Tuero, el alcalde de la ciudad, Wenceslao López, el exjugador Fernando Romay y el guardameta del Real Oviedo Esteban, junto a sus dos hijos, fueron algunos nombres propios de todos aquellos que no quisieron perderse tal acontecimiento.

A medida que transcurrían los minutos, y dado que la victoria para los asturianos apenas corrió peligro durante todos el encuentro, los decibelios del pabellón fueron 'in crescendo'. En el tercer cuarto, el volumen de la grada alcanzó su mayor cota cuando el equipo asturiano más lo necesitaba debido al empuje del cuadro burgalés. Ahí estaba nuevamente Pumarín para llevar a los suyos en volandas hacia un título que no se podía escapar.

Y no lo hizo. El cetro se quedó en Oviedo, y más concretamente en las vitrinas de un modesto equipo de un barrio de la capital que ha hecho vibrar a toda la región con el deporte de la canasta.

Con cánticos, y también con pancartas, los aficionados apoyaron al Unión Financiera a lo largo de todo el encuentro. Las bufandas con el lema «Yo soy OCB» ondearon junto a mensajes que vaticinaban que «¡Esta copona ye carbayona!». Así parecía imposible que el triunfo se escapase.

El ambiente vivido en el Polideportivo de Pumarín no pasó desapercibido para nadie, incluso el presidente de la FEB destacó lo vivido en el polideportivo ovetense en una tarde de puro baloncesto. «Yo no lo conocía, hoy he tenido la suerte de vivirlo. La parte buena es el ambiente que se crea aquí. La parte mala, es que creo que si hoy -por ayer- hubiésemos tenido capacidad para cinco mil o seis mil espectadores, lo hubiésemos llenado», comentaba Garbajosa.

«Ambiente digno de Copa»

En unas palabras similares se pronunciaba Fernando Romay. El exjugador del Real Madrid y de la selección española indicaba que «había venido otras veces pero nunca con este ambiente. Un ambiente digno de una Copa», y añadía que «ojalá este equipo haga disfrutar así a toda esta gente durante mucho tiempo».

Por su parte, el presidente de la Territorial asturiana, Juanjo Cachero, destacaba que «aquí se demuestra que el baloncesto tiene otro relieve, otro nivel. Es espectáculo puro y Pumarín es una cancha querida por todo el baloncesto español».

Una cancha que, poco a poco, por su gran ambiente, se ha convertido en todo un referente para el baloncesto nacional y en todo un fortín para el Unión Financiera Oviedo Baloncesto, club que cuenta casi con los dedos de una mano los partidos que se le escapan en su feudo.