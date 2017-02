«Sabíamos que sería una temporada dura»

Aladino Pandiella (Bimenes, 1973) es una voz autorizada dentro del Garmat Avilés. Capitán del equipo y uno de sus mejores jugadores desde hace años, es una pieza indispensable dentro y fuera de la cancha. Gracias al trabajo de gente como él, el equipo pudo regresar a la competición esta temporada, si bien los resultados no están siendo justos con el esfuerzo del plantel en partidos y entrenamientos.

El equipo avilesino cerró el pasado fin de semana la primera vuelta liguera con cero victorias en su casillero, una cifra dura pero que no merma la moral del voluntarioso Garmat Avilés. «Después de una temporada sin competir estamos en un año de transición y lo teníamos claro antes de empezar la liga. El año pasado no pudimos jugar al tener un montón de bajas por enfermedad y lesiones de larga duración y algunos de los jugadores todavía no se han recuperado, algo que también influye en los resultados», explica.

Otra causa importante es la mejora del resto de equipos que militan en Primera Nacional. Con el paso de los años se han ido reforzando, en el grupo norte participan conjuntos con experiencia en categorías superiores y en algunos casos presupuestos reseñables y eso no se puede obviar. «Todos los equipos de nuestra liga vienen trabajando la cantera desde hace dos o tres años, por lo que cuentan con gente joven que está despuntando y también jugadores veteranos que vienen de rodarse los últimos años y aportan esa experiencia necesaria a la que debe ir unida la juventud».

En ese sentido, la escuela del Cosa Nuesa tiene complicado aportar jugadores al Garmat Avilés. «Nuestra escuela, más que para captar gente para el primer equipo, está más enfocada en el aspecto terapéutico. Los chavales que están en ella tienen lesiones muy graves la utilizamos más para que lo pasen bien unas horas a la semana que para tirar de futuros deportistas y crear una nueva generación», expone el capitán del conjunto avilesino.

El objetivo que se marca del Garmat Cosa Nuesa de aquí a final de temporada -la segunda vuelta comenzará en tres semanas frente al Burgos- no es otro que «mejorar los registros que hemos conseguido hasta ahora y obtener alguna victoria. Creo que poco a poco estamos tomándole de nuevo el pulso a la categoría y en el último partido en San Sebastián hicimos muy bien las cosas contra el segundo clasificado». Pandiella espera que «nos respeten las lesiones hasta final de temporada».

Así las cosas, el equipo tendrá tres semanas para preparar bien su próximo compromiso, con el Antroxu por el medio. Aun así, los pupilos de Gonzalo Vega seguirán entrenándose con exigencia cada semana como hasta ahora.