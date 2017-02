El alumno gijonés de Michael Jordan

A Daniela Pecarski le gustaba pasear cada tarde por el muro de San Lorenzo mientras su marido entrenaba en el Palacio de los Deportes. Después de muchos años de carrera, Miroslav Pecarski había fichado de nuevo por el equipo de una ciudad con mar y aquellas largas caminatas le permitían a ella calmar los nervios de su inminente maternidad. Daniela estaba entonces embarazada de ocho meses. Eran los últimos días de enero de 2000.

El matrimonio Pecarski había llegado a Gijón cinco meses antes. Miroslav era uno de los fichajes de relumbrón del Gijón Baloncesto para la temporada 1999-2000. Se esperaba que aquel pívot serbio que en 1996 se había proclamado campeón de Europa con el Panathinaikos griego elevara el nivel de la plantilla. Pero lo cierto es que su rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas.

El técnico Moncho López apenas contó con Miroslav Pecarski en trece partidos, con un punto, un rebote y siete minutos en cancha de promedio. El 12 de febrero de 2000 su primer hijo, Marko, nació en el Hospital de Cabueñes. Un mes después, toda la familia abandonó Gijón para instalarse de nuevo en Serbia. Miroslav decidió que había llegado el momento de retirarse. Ponía fin a una carrera que lo había llevado a clubes como el Partizán de Belgrado, el Aris Salónica y el Panathinaikos.

Hace ahora justo un año, Nike reunió en Zagreb a los jugadores más prometedores de Europa para participar en la fase de selección continental del Jordan Brand Classic, el torneo cadete de baloncesto más prestigioso del mundo. Durante tres días, dieciocho chicos menores de 16 años desarrollaron trabajos físicos, tácticos y técnicos en sesiones de hasta cuatro horas. Sólo diez de ellos fueron elegidos para enfrentarse en un partido ‘All-Star’ al combinado americano en el Barclays Center de Brooklyn, uno de los grandes escenarios del básket universal. En la criba definitiva entró Marko Pecarski, el hijo gijonés de Daniela y Miroslav.

El niño que abandonó Gijón con apenas un mes de vida se está convirtiendo en uno de los nombres a seguir en el baloncesto europeo de los próximos años. Marko Pecarski, un pívot de 2,08 metros de altura y enorme capacidad de liderazgo, figura desde hace ya mucho en las agendas de los principales ojeadores del continente. Motivos no les faltan. Por poner un ejemplo, Pecarski formó parte del quinteto ideal del Europeo sub 16 celebrado en Polonia en agosto. Suyos fueron los mejores números del campeonato –26,6 puntos, 15,9 rebotes y 31,1 de valoración por partido–, pero la prematura eliminación de Serbia le impidió ser nombrado MVP, como hiciera anteriormente en otros torneos internacionales. En esa cita, incluso batió un récord de Ricky Rubio vigente desde 2006 al firmar 45 puntos, 19 rebotes y 58 de valoración en el encuentro por el noveno puesto ante la selección anfitriona.

La experiencia en Nueva York para participar en el Jordan Brand Classic fue inolvidable para Pecarski. «Estuve encantado con la organización durante mi estancia en el campus. Nos sentimos como verdaderos jugadores de la NBA. Nos hicieron un tour con acceso completo por el Madison Square Garden y nos contaron la historia de los Knicks», comenta desde Belgrado. El joven jugador tuvo la oportunidad de charlar un rato con Ray Allen, el más destacado triplista que ha dado la NBA, pero lo que más le impactó fue la visita que recibieron en el Barclays Center después de disputar el partido internacional: «Vino Michael Jordan y respondió a nuestras preguntas. Eso fue lo que más me impresionó de mi estancia en Nueva York». Jordan es el principal emblema de Nike, de ahí que dé nombre a este prestigioso torneo americano por el que han pasado en los últimos años auténticas estrellas como Carmelo Anthony, Blake Griffin, LeBron James y Kevin Durant.

Un talento precoz

Los mejores equipos de Europa han tanteado a Marko Pecarski para tratar de convencerlo de que se incorpore a sus canteras. Muchas de las llamadas las ha recibido desde España. Marko, sin embargo, ha preferido continuar su carrera en Alemania. A principios de enero anunció su fichaje por el Bayern de Múnich tras unos años en el Mega Leks, el club serbio en el que ha desarrollado su etapa formativa. De mantener su proyección actual, entrará en el draft de la NBA en 2022, cuando cumpla 22 años.

Marko Pecarski es un chico humilde y buen estudiante. Reconoce que el baloncesto «lo es todo» para él, incluso lo considera algo parecido a una medicina. «Cuando estoy jugando, se me olvidan todos los problemas», confiesa. Marko se maneja bien en inglés, pero no habla ni una sola palabra de español. De Gijón conoce al Sporting, y sus padres le han contado que nació en un centro médico llamado «Cabuenes Hospital». El deseo de este alumno gijonés de Michael Jordan es poder pasear algún día por ese Muro de San Lorenzo en el que su madre daba largas caminatas mientras su padre entrenaba en el Palacio de los Deportes: «Gijón me parece una ciudad muy bonita. Alguna vez he buscado fotos en internet. Ojalá algún día en el futuro pueda visitarla».