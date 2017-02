Prórroga maldita

El OCB Oviedo pierde por segunda jornada consecutiva en el tiempo extra. Hoy, cayó en Huesca ante el Magia por 77-70 después de un partido en el que fue por delante y dejó con vida al rival, que no lo desaprovechó para forzar primero la prórroga y rematar en los cinco minutos añadidos.

77 Magia Huesca Huesca: Lafuente (2), Gantt (15), Fontet (12), Bulic (12) y Gintvainis (19) -cinco inicial- Motos (12), Gunjina (-), Portalez (-) y Pérez Garrido (5).

70 Unión Financiera OCB Oviedo: Dani Pérez (13), Lofberg (2), Víctor Pérez (5), Jesperson (13) y Dos Anjos de Paula (10) -cinco inicial- Barro (-), Carlos Martínez (2), Santana (6), Rodríguez Barrientos (6), Hernández Sonseca (10) y Valls (3) parciales Parciales: 14-18; 17-14; 14-13; 15-15 y 17-10.

No estuvo bien el conjunto de Carles Marco, con problemas sobre todo en ataque. Faltó fluidez en el juego y un poco de sangre fría para sacar provecho de la ansiedad del cuadro local, agobiado por su mala clasificación. El Magia Huesca remó hasta conseguir igualar la contienda al cierre del tercer cuarto. En el último cuarto, el Oviedo tuvo varias ventajas pero no fue capaz de sentenciar. Dani Pérez tuvo en sus manos resolver el partido en la última jugada, pero su bandeja se salió de dentro. En el tiempo extra, el conjunto azul no fue capaz de practicar su mejor baloncesto y eso lo aprovechó el Huesca de Guillermo Arenas, extécnico del Oviedo.