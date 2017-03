Lo que más echaba de menos Saúl Blanco (Oviedo, 1985) hasta hace unos meses era el tacto de una pelota de baloncesto. Cosas tan habituales para él como hacer una sesión de tiro o practicar el bote dejaron de ser una rutina para convertirse en un objetivo lejano. Todo empezó en enero de 2016 durante un entrenamiento con su último equipo, el Iberostar Tenerife. Saúl sintió en el cartílago de su rodilla unas molestias que acabaron derivando en una lesión. En mayo de ese año pasó por el quirófano, tras probar una serie de tratamientos conservadores que no funcionaron. «Ya me he quitado un poco ese mono con el balón», reconoce ahora que vuelve a pisar las canchas para entrenar, «pero tengo ganas de sentir la tensión de llegar a un pabellón y saber que dentro de hora y media estaré jugando delante de un montón de gente».

En el verano de 2009, Saúl Blanco fue incluido por Sergio Scariolo en la preselección española que preparó el Eurobasket de Polonia. Fue el momento culmen en la carrera del mejor jugador que ha dado el baloncesto asturiano, con 278 partidos en la ACB. Aquello, sin embargo, permanece como un recuerdo lejano ahora mismo para el ovetense, al que las lesiones han cortado en seco en los dos últimos años. «En mayo de 2015 me fracturé el cúbito y el radio. Estuve siete meses de baja y volví en noviembre, pero entre la puesta a punto y demás apenas jugué un par de veces antes del problema de la rodilla».

Sin vínculo contractual con ningún club, Saúl Blanco solo piensa ahora en recuperarse al cien por cien y deja en manos de su agente cualquier gestión respecto a su futuro: «Yo estoy poniéndolo todo para volver a jugar. La eterna pregunta es cuándo lo conseguiré. No me quiero marcar plazos porque el médico me lo aconsejó. Sí que me gustaría estar listo para finales de esta temporada, pero estoy mentalizado de que me puedo tirar hasta la temporada que viene. Ojalá sea pronto».

Saúl Blanco dedica a su recuperación más de tres horas diarias de lunes a viernes, en sesiones de mañana y tarde repartidas entre Oviedo y Gijón. «Mi día a día varía mucho. Paso mucho tiempo con mis fisios, Lorenzo del Pozo y Kike Rodríguez, y también en el gimnasio. Algunas mañanas voy a la playa para correr sobre superficie blanda. Por las tardes puedo hacer una hora de tiro, o trabajo con mi preparador físico, Agustín Munárriz», resume.

Tras doce años sin pisar Asturias más que en verano y en algunos descansos −«me fui con 14 años y solo volví los dos años que jugué en el Gijón Baloncesto», recuerda−, Saúl admite sentir cierta envidia cuando se acerca los fines de semana hasta Pumarín o al Palacio de los Deportes y ve el ambiente de baloncesto que se vive en las dos ciudades. Fernando Villabella, presidente del OCB, y Álex González, gerente del Gijón Basket, le están dando toda clase de facilidades para trabajar tras su lesión, igual que en el Patronato Deportivo, en el Ayuntamiento de Oviedo, en la Dirección General de Deportes y en el Colegio École: «Me están ayudando con el tema de instalaciones, entrenamientos, material… Solo puedo darles las gracias».

El parón obligado en su carrera lo está aprovechando Saúl para realizar también el curso de entrenador y vivir su primera experiencia en los banquillos como ayudante en el Gijón Basket cadete. Cuando pasó por el quirófano los médicos le dijeron que no había un cien por cien de posibilidades de que se recuperara: «Existía la opción de que tuviera que dejarlo. Ahora quiero volver a jugar, más tarde o más temprano», reconoce. De momento no vislumbra más reto que ese, aunque poco a poco vuelven a asomar los que tenía hace algo más de un año. Le faltan solo 22 partidos para llegar a los 300 en la ACB.