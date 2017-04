Dani Pérez no baja la guardia

Tras dejar atrás en La Coruña el bache que lo llevó a encadenar dos derrotas consecutivas, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo ya sólo tiene puesta la mirada en el enfrentamiento del domingo, que le medirá al Marín Ence Peixegalego.

Con el apoyo del público garantizado -se agotaron el martes las localidades para el enfrentamiento, lo que supondrá un nuevo lleno en el Polideportivo de Pumarín-, los jugadores de Carles Marco intentarán lograr su decimotercera victoria como locales y cimentar así su objetivo de concluir la fase regular en las primeras plazas.

Los ovetenses, para ello, deberán salvar las cuatro jornadas que quedan, en las que se medirán al Marín, Palma, Araberri y, finalmente, el filial del Barcelona. «Tenemos que jugar los cuatro partidos siguientes como si fueran finales y así estar preparados para lo que llegue después», señala Dani Pérez, pieza fundamental del juego del equipo carbayón. «Tenemos que ganar los cuatro partidos para cumplir nuestro objetivo y, si los demás equipos pierden, iremos subiendo posiciones», hace hincapié.

En referencia al que será rival esta semana, el conjunto gallego del Marín, el base catalán no se confía por la posición que ocupa en la tabla, en la que aparece como colista, dada su necesidad de sumar un triunfo para intentar salvarse. «Cuando la temporada se está acabando, los partidos se tornan muy complicados. Unos se juegan ascender, otros el 'play off', o, como este caso, no bajar» apunta Pérez, quien cuenta con el apoyo de la afición. «Ellos han ido incorporando jugadores y han cambiado, pero nosotros, jugando en casa y ante nuestra afición, tenemos que seguir con la dinámica del último partido».

Sobre la victoria en La Coruña, el mejor asistente de la LEB Oro se queda con la segunda mitad, en la que, junto a sus compañeros, dieron un golpe de efecto para llevarse el partido. «El equipo dio la cara y respondió como tenía que hacer. Hicimos una segunda parte muy buena, en la que los últimos quince minutos del partido deben ser el espejo para el equipo de cara a lo que queda», indica el jugador de 27 años.

Altibajos del adversario

El Marín llegará a Pumarín tras una segunda vuelta de competición llena altibajos, que inició con tres triunfos en los primeros cinco encuentros, pero en la que luego encadenó seis derrotas consecutivas, que le llevaron al fondo de la clasificación.

Su victoria ante el Lleida pareció dar algo de moral al conjunto de Javier Llorente, pero, la semana pasada, volvió a sufrir un contratiempo en su casa al perder el duelo gallego ante el Lugo por 77-99.

En la plantilla gallega milita un viejo conocido de la afición ovetense, el escolta Andrés Miso, quien no estuvo presente en la derrota de la semana pasada ante los lucenses. Para Dani Pérez, el rival cuenta con hombres peligrosos, que les obligaran a mantener la guardia alta durante los cuarenta minutos. «Es un equipo que tiene puntos en sus manos, con jugadores como Jason Cain, Rogers y Jorge Romero que te pueden hacer daño. Tenemos que estar atentos, y con toda la concentración posible porque, si les dejamos hacer su juego, pueden tener mucho peligro», insistió.

El Unión Financiera logró, en la primera vuelta, llevarse la victoria del Pabellón de A Raña, donde se impuso a su rival por 65-76, con Manu Rodríguez como máximo anotador con 20 puntos y donde el propio Dani Pérez obtuvo la mejor valoración del equipo de Carles Marco.