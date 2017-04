El Gijón Basket encara en Orense su esprint final

La victoria de la pasada jornada ante al Ciudad de Ponferrada impulsó al Gijón Basket, que visita esta tarde, a partir de las 19 horas, al filial del Ourense en un partido que podría dejar encarrilada su permanencia en la Liga EBA. No será una tarea sencilla. El cuadro gallego es segundo en la clasificación y aún no tiene asegurada su presencia en los 'play off' de ascenso. Algunos de sus hombres más importantes, como el pívot holandés Van Zijverden, han llegado a jugar algunos partidos esta temporada con el primer equipo en LEB Oro. El Gijón Basket, que está al completo, estará pendiente de lo que haga el Virgen de la Concha en su visita al Chantada. Los zamoranos, rival de los gijoneses para evitar el descenso, afrontan también un duelo difícil en la cancha del líder.