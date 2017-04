Reto de madurez y altura para el Gijón Basket

El Gijón Basket cuenta los segundos para afrontar el momento más importante de su corta historia. Este sábado, a las 19 horas, el conjunto rojiblanco recibe en el Palacio de los Deportes al Baloncesto La Flecha en un partido de alta tensión para los dos equipos. Ganarlo supondría asegurar prácticamente su presencia en la Liga EBA la próxima temporada, pero perderlo enterraría buena parte de sus opciones de permanencia. “Llevamos tiempo diciendo que estamos jugando finales, pero ahora es así de verdad. Esta es la final”, afirma el alero Diego Sánchez, uno de los hombres más importantes del equipo gijonés.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la liga regular, son tres los equipos que pelean por evitar la plaza de descenso que aún queda libre, tras confirmar los vigueses de VGO y Seis do Nadal su pérdida de categoría: Gijón Basket, Virgen de la Concha y Baloncesto La Flecha. También descenderá el peor cuarto por la cola de entre los grupos de la zona norte. Los cálculos, en cualquier caso, van más allá del partido inmediato y exigen tener un ojo puesto en lo que suceda en otras canchas y en otras categorías, ya que el número podría aumentar o disminuir en función de los ascensos y descensos que se produzcan en la LEB Plata.

La situación no puede ser más enrevesada, no solo por los múltiples cálculos que deja en el aire la configuración de la Liga EBA. El Gijón Basket y el Virgen de la Concha se encuentran ahora mismo empatados a victorias en la tabla, aunque los zamoranos, a priori, tienen la ventaja de enfrentarse en esta jornada al Seis do Nadal, que ha perdido todos sus partidos en lo que va de temporada. Una derrota mañana en el Palacio de los Deportes significaría con toda seguridad que los gijoneses caigan a los puestos de descenso a falta de un único partido para el final, ya que tienen el ‘basket average’ perdido contra La Flecha. Los de Poves, además, cerrarán la competición el próximo fin de semana en la cancha del líder, el Baloncesto Chantada.

Entrada gratuita

El equipo rojiblanco ha entrenado toda la semana consciente de lo mucho que está en juego en la cita de mañana. “Veo a mis compañeros motivadísimos. Sabemos la trascendencia del partido. Ahora somos más sólidos que hace unos meses y creo que estamos en fase ascendente”, afirma Diego Sánchez, quien espera que la afición responda el sábado como ha hecho durante toda la temporada: "Su apoyo nos está dando la vida a la hora de defender, de recuperarnos... Ojalá podamos agradecerles con una victoria que hayan estado siempre ahí". La entrada será gratuita para todo el público que acuda al Palacio.

Salvar la categoría serviría para sentar las bases deportivas de un proyecto que nació hace dos temporadas con el objetivo de devolver a largo plazo el baloncesto de élite a Gijón y sobre el que se ciernen ahora nubarrones de incertidumbre, a la espera de lo que suceda mañana. “Tenemos que dejarnos la piel en estos cuarenta minutos para que el proyecto siga creciendo. Para nosotros ha sido un año complicado. El club tiene que asentarse. Todo empieza por el partido de mañana”, finaliza el jugador del Gijón Basket.