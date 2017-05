«La eliminación del canon sería una buena noticia», afirma Héctor Galán

El Unión Financiera centra toda su atención en la eliminatoria contra el Ourense, pero no pierde de vista el resto de movimientos que pueden afectarles directamente la próxima temporada. En ese sentido, Héctor Galán reconoció que la posible eliminación del canon de acceso a la ACB y del fondo de regulación de ascensos y descensos sería «una muy buena noticia para nosotros y para el resto de equipos» que pelearán en las próximas semanas por alcanzar la máxima categoría.

Galán, muy crítico con el actual sistema, explicó que «llevamos varios años en los que no hay ligas puras en el sentido deportivos, porque puedes hacerlo muy bien en la cancha, pero luego sigues teniendo una pared muy complicada de salvar en los despachos». El director general del Unión Financiera recordó que la ACB «es la única liga de Europa en la que el que asciende en la cancha no puede jugar, y también la única en la que el problema es el dinero», y puso como ejemplo el fútbol, donde los ascensos son el salvavidas de muchos clubes con problemas de liquidez. «Subir de Segunda a Primera te soluciona la vida económicamente, y en el baloncesto subir de LEB Oro a ACB es imposible económicamente. No me parece justo», concluyó Galán. La ACB, la Federación Española y el CSD tienen pendientes varias reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo.