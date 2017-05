A dar la vuelta a la eliminatoria

Cinco días después de verse por última ocasión las caras en el Polideportivo de Pumarín, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y el Ourense Provincia Termal, retomarán esta noche (21 horas, Pazo dos Deportes Paco Paz) la eliminatoria de cuartos de final del 'play-off' de ascenso a la ACB.

Con el marcador igualado a un triunfo y el factor cancha en su contra, el conjunto de Carles Marco desembarca en tierras gallegas con la necesidad de lograr como mínimo un triunfo si quiere mantener vivo el sueño del ascenso.

Para ello intentará prolongar su racha positiva en el pabellón orensano donde viene de ganar en sus dos últimas visitas. En ambas, con Carles Marco al frente del equipo. «Ojalá podamos conseguir hoy una victoria, como ya hicimos en el enfrentamiento de la fase regular, aunque en los 'play-off' nunca nos vimos las caras en su casa», advierte el técnico catalán, quien sabe de la complejidad del Paco Paz: «Es una cancha difícil como pudimos comprobar en los dos partidos que jugamos allí, donde ganamos muy justos y sufriendo, ya que de haber durado un poco más el encuentro hubiéramos perdido».

Como se comprobó en los enfrentamientos de Pumarín, la clave del triunfo estará en la parte inicial del encuentro, en la que se comenzaron a definir las distancias entre ambos conjuntos.

En el partido inaugural de la serie el Ourense se marchó al vestuario con una renta de trece puntos a su favor, merced a dos grandes primeros cuartos en los que sobrepasaron a la defensa carbayona con suma facilidad. Mientras, en el segundo envite de la serie, los vigentes campeones de la Copa Princesa, a pesar de un frío arranque de partido, doblegaron a los hombres de Gonzalo García de Vitoria con un parcial de 18-5 en los segundos diez minutos. Esto les permitió irse al descanso ocho puntos arriba, una renta favorable que ya no abandonaron hasta el final.

A raíz de la victoria del Unión Financiera, Carles Marco se espera a un Ourense diferente. «Me espero al mejor Ourense posible, ya que a buen seguro habrán tomado nota del último partido y querrán hacer las cosas igual de bien que lo hicieron el viernes», indica el barcelonés, quien reconoce que el hecho de jugar en cancha rival les hará aún más difícil el objetivo de la victoria: «Serán unos encuentros muy difíciles al medirse dos equipos muy igualados, además si ellos juegan bien y contando con el factor campo a su favor, el cual te da un plus de energía, nos obligará a desarrollar nuestro mejor juego si queremos vencer».

El de esta noche será la primera de las dos finales que afrontarán los carbayones en el fin de semana y, posiblemente, el encuentro que más pueda decidir la serie. Puesto que el conjunto que sufra la derrota saltará al Paco Paz el domingo con la presión de necesitar el triunfo de manera obligada si no quiere despedirse de los 'play-off' y por extensión del ascenso a la ACB.

Los ovetenses juegan con la baza de que, en el caso de lograr el triunfo en cualquiera de los dos partidos, la eliminatoria se decidirá de nuevo en Pumarín el próximo martes. Por ello, todo el vestuario se conjura para ganar esta noche y no depender de la presión del domingo. Un enfrentamiento para el cual los jugadores carbayones aun no se centran como es habitual en su filosofía de ir partido a partido. «No quiero pensar en el domingo, si no en el enfrentamiento de hoy», recalca el preparador catalán.