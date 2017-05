Vendaval ovetense en Orense

Lo visto ayer en el Pazo dos Deportes Paco Paz difícilmente se olvidará por parte de la afición del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que, además de recuperar el factor cancha en la eliminatoria ante el Ourense Provincia Termal, dio un golpe de efecto a la misma con una victoria histórica (39-73), que le deja a tan sólo un triunfo de lograr el pase a las semifinales.

A pesar de contar con la importante baja de Miquel Salvó, el referente de los ovetenses en el triunfo del domingo pasado, la lección táctica de Carles Marco fue la gran clave para romper la igualdad en la eliminatoria. Además, este triunfo deja tocada la moral de los gallegos, que no lograron alcanzar los cuarenta puntos y ahora deberán ganar mañana con la presión de que un error les dejará fuera de la lucha.

La victoria de los ovetenses se comenzó a fraguar en el primer cuarto, cuando dejaron al conjunto de Gonzalo García de Vitoria con tan sólo ocho puntos, tras lograr anular al cerebro de los gallegos, el base canario Christian Díaz, quien se desesperó ante la defensa planteada por Carles Marco.

A ese gran trabajo defensivo, el equipo carbayón sumó una fantástica actuación en ataque, a pesar de que el inicio del encuentro fue bastante frío por parte de los dos equipos al campear el 2-4 en el electrónico a mitad del cuarto.

El juego interior de Mouhamed Barro y el acierto desde el perímetro, que acompañó durante todo el partido y el cual supuso la certificación del triunfo, permitieron a los de Marco irse por encima de los diez puntos. Esa renta llegó a aumentarse hasta los 18 puntos (10-28) en los primeros compases del segundo cuarto, en el que el equipo ovetense volvió a ser el único presente sobre el parqué del Paco Paz con un parcial de (2-10).

El míster de los orensanos no sabía cómo ponerle freno a la situación ante la falta de ideas de su equipo en ataque. Intentó darle la vuelta con Diego Kapelan en las funciones de base, mientras Díaz se resignaba en el banquillo al estar ante una de sus peores noches.

Los cerca de 1.400 aficionados que se reunieron en el pabellón gallego intentaron levantar la moral de sus hombres, a la par que se quejaban de todas las decisiones de los colegiados, quienes no fueron nada permisivos. Muestra de ello fue el alto número de faltas personales en ambos equipos. Por suerte, Carles Marco no necesitó forzar a sus hombres ante la amplitud del marcador.

Antes de irse al descanso, la relajación de los ovetenses permitió al Ourense ponerse a tan sólo diez puntos, liderados por Devin Wright y Nemanja Mitrovic. Aun así, los nervios no afloraban en el banquillo azul, que parecía tener la situación controlada.

Igualmente, y para evitar cualquier intento de reacción de los orensanos por meterse de nuevo en el partido tras la reanudación, se produjo un festival en el juego exterior del Unión Financiera. Tres triples consecutivos de Manu Rodríguez pusieron la puntilla al encuentro al elevar la renta por encima de los veinte puntos.

Al festival anotador del Unión Financiera se unió Paul Jesperson y con ello el equipo alcanzo la máxima renta del partido, 33 puntos (28-61), sin que el Ourense pudiera poner oposición.

Con todo listo para sentencia y aún con un cuarto por delante, Gonzalo García de Vitoria decidió dar descanso a sus mejores hombres con la mente puesta en el partido de mañana, mientras que la afición abandonaba las gradas del Pazo.

Al no depender de diferencias en el marcador final, el Unión Financiera no quiso ahondar en la herida y levantó el ritmo en ataque para no hacer más daño.

Mañana los equipos volverán a verse nuevamente las caras en el Paco Paz, a partir de las 18 horas.