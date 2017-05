El Unión Financiera no quiere esperar más

Después de la mágica noche del viernes, en la que el Unión Financiera Baloncesto Oviedo volvió a firmar otro grandioso capitulo para su historia al lograr dejar al Ourense Provincia Termal en 39 puntos, el registro más bajo de unos 'play off' de ascenso a la ACB, el conjunto ovetense afrontará esta tarde (18 horas), en el Pazo dos Deportes Paco Paz, el cuarto encuentro de la serie, en el que dispondrá de la primera oportunidad para lograr el pase a las semifinales de ascenso.

Además de ese valioso triunfo, que supone un refuerzo de moral para los carbayones, el equipo recuperó nuevamente el factor cancha, lo que le asegura que, en el caso de perder esta tarde, dispondrá de una nueva opción para lograr el pase a semifinales en el quinto partido, que tendría lugar el martes ante su afición, en el Polideportivo de Pumarín.

Como sucediese en la previa del primero de los enfrentamientos en tierra gallegas, para el técnico ovetense, Carles Marco, la mente no se fija en el futuro, sino en el presente y en lo que tendrá por delante en las próximas horas. «Hoy será otra final, el cuarto partido de la serie, y para mí no hay más. Solo pienso en el partido», advertía el catalán al termino del encuentro del viernes, en el que prolongó su racha triunfal en el Paco Paz.

Desde su llegada al banquillo del Unión Financiera, Marco no conoce la derrota en el municipal orensano, donde suma ya tres triunfos. De ahí que espere que no se rompa la estadística, aunque reconoce que no será fácil. «No me fío nada. Sé de lo que son capaces los jugadores del Ourense y de la calidad que tiene Gonzalo García de Vitoria, quien a buen seguro les daría caña para que salgan como toros al partido, y forzar así el quinto», hizo hincapié el míster barcelonés.

A diferencia de los visto en los dos enfrentamientos que tuvieron lugar en Pumarín, donde se mantuvo una igualdad mayor durante gran parte de los minutos, la superioridad sobre las pizarras de Marco dejó sin alternativas a García de Vitoria. En el caso de repetirse el buen trabajo en defensa y si se logra mantener el buen acierto en el tiro exterior, el cual alcanzó el viernes un 11 de 33 en lanzamientos desde el perímetro, las opciones de victoria serán muy superiores para los intereses asturianos.

Defensa ante Christian Díaz

El técnico orensano deberá buscar para esta tarde alternativas a la hora de generar su juego ofensivo, tras comprobar que la defensa estudiada por el Unión Financiera anegó a su cerebro en pista, el base canario Christian Díaz, y con ello al resto de sus compañeros, quienes no tuvieron a su timón habitual.

Precisamente el técnico de los gallegos dirigió en el día de ayer una sesión de trabajo, en la que tomó como punto de partida la derrota en casa para intentar igualar de nuevo la serie. «Nos tiene que servir de fuerza y energía, además debemos confiar en los jugadores, quienes han hecho una buen liga regular», indicó García de Vitoria, quien recordó que ya desde un inicio predijo que la eliminatoria sería bastante complicada. «Ya avisé que iba a ser duro y, después de ganar el primer partido, todo parecía que era una fiesta. Pero el Unión Financiera es mucho mejor equipo que nosotros y quien no lo entienda, o no le guste, tiene un problema», recalcó el técnico gallego.

A diferencia de su homónimo en el banquillo, Carles Marco sí ve un punto por encima a su rival. «Si jugamos de tú a tú con el Ourense, seguramente nos ganarán más partidos que los venzamos nosotros, ya que disponen de un mayor talento», apuntó el barcelonés, quien mantiene la duda de uno de sus mejores hombres en la parte final de competición, Miquel Salvó, quien vio el partido del viernes desde el banquillo, sin llegar a ponerse de corto.

El alero no quiso dejar de estar junto a sus compañeros en ningún momento, ya que se le vio compartir las rondas de calentamiento tanto la previa al encuentro como a la vuelta del descanso, pero sin llegar a tocar balón.

La euforia del triunfo

Uno de los mayores problemas con los que deberá luchar el equipo ovetense será la euforia del triunfo, aunque no lo ve como un problema real. «No creo que el equipo se relaje porque ya hemos pecado de ello. Intentaremos hacer mejor las cosas, que en muchos casos será difícil, pero, sí intentaremos hacer el mejor partido posible», aseguraba Marco.

En cambio, el Ourense deberá luchar con los nervios de verse ante su última oportunidad por mantenerse vivo en los 'play off', ya que otro traspié pondría fin a su temporada. Y más si cabe tras venir de encajar una diferencia superior a los treinta puntos, un hecho al cual no le da importancia su míster.