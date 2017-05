A semifinales por la puerta grande

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo no quiso tentar a la suerte del quinto partido y, en la primera oportunidad que dispuso, selló su pase a las semifinales de los 'play off' de ascenso a la ACB, una ronda para la cual aún no conoce a su rival, ya que el Palencia empató la serie ante el Coruña y ambos deberán ir mañana al quinto partido en el Pabellón Municipal de Deportes Marta Domínguez.

Los ovetenses cerraron un fin de semana inolvidable en tierras gallegas al lograr el segundo triunfo en tres días, tras imponerse ayer por 66-74 al Ourense Provincia Termal.

Los hombres de Carles Marco, que venían de lograr una apabullante victoria por más de treinta puntos, saltaron al parqué del Pazo dos Deportes Paco Paz con la mente puesta en repetir la hazaña y en brindar el triunfo al centenar de seguidores carbayones presentes en la grada. En cambio, el Ourense no se podía permitir otro nuevo traspiés y por ello salió desde el inicio a por la victoria, algo que dejó patente con un parcial de arranque de (6-0).

A pesar de que se repitió la misma situación del viernes, con unos primeros minutos de baja puntuación, los ovetenses respondieron con un parcial de 0-10, con el que se pusieron por delante en el marcador. Una condición que no abandonaron hasta el último cuarto.

Sin acierto en el tiro exterior, los de Marco tuvieron que decantarse por una mayor presencia sobre la pintura, lo que generó muchas faltas personales del Ourense. Muestra de ello es que seis de los catorce puntos de los ovetenses en el primer cuarto llegaron desde la línea del tiro libre.

Sin diferencias notables en el marcador arrancó el segundo cuarto, en el que se produjo el despegue de los carbayones, quienes volvieron a firmar un parcial de 0-11 que dejó contra las cuerdas a los de Gonzalo García de Vitoria.

La figura del capitán Víctor Pérez cobró gran importancia al revivir sus grandes momentos como tirador y encadenar dos triples que pusieron a los suyos doce puntos arriba. El sevillano fue el mejor durante el cuarto, en el que logró once puntos, mientras que, en el bando orensano, tan sólo Dmitry Flis y Fran Guerra podían mantener aun vivo a su equipo.

El partido se fue al Ecuador con la sensación de que el Unión Financiera tenía el control del mismo y, con ello, su pase a las semifinales.

A la vuelta del periodo de descanso, un triple de Paul Jesperson volvió a elevar la diferencia por encima de la barrera de los diez puntos (29-40), una renta que llegó a tener su máximo exponente en los quince de diferencia (38-53) a poco más de dos minutos para el final del cuarto.

Lo visto durante los primeros treinta minutos no hacía presagiar lo que acontecería durante el último cuarto, en el que, a pesar de iniciarse con un nuevo triple de Víctor Pérez, la aparición pletórica de Diego Kapelan supuso un punto de inflexión. El alero bosnio encadenó en poco más de un minuto once puntos consecutivos, nueve de ellos desde el perímetro, lo que dio pie a que el Ourense se pusiera nuevamente por delante el marcador, después del 6-0 inicial.

Las alarmas saltaron en el banquillo asturiano al ver cómo se les escapaba un partido que habían tenido bajo su control durante tres cuartas partes del mismo. La sangre fría de Carles Marco al no intentar cambios innecesarios, así como la actitud de los jugadores, con un Edu Hernández-Sonseca que tiró de veteranía y galones para recomponer la situación, permitieron a los campeones de la Copa Princesa frenar el parcial de 15-3, empatar el partido a 61, a 5:28 del final, y, a continuación, volver a tomar el mando para certificar el triunfo.

Venta de entradas

Aunque aún no se conoce al rival de semifinales, el club pondrá a la venta desde hoy, en las oficinas de la calle de Palmira Villa 5, Oviedo, las entradas para los dos primeros partidos de las semifinales, que tendrán lugar el viernes 19, a las 21 horas, y el domingo 21, a las 18 horas.

El precio de las localidades para cada partido será el mismo que ante el Ourense: 10 o 6 euros para abonados, según su edad, y 20 o 15 euros, para los no socios.