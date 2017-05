El Ascensores Tresa se estrena con victoria en la fase final por el ascenso a Liga 2

El Ascensores Tresa Basket Mar no pudo comenzar con mejor pie su soñado asalto a la Liga 2. Las de Juanmi Menéndez, no sin una importante dosis de sufrimiento, se impusieron por 58-60 al Megacalzado Ardoi en el primer partido de la final four de ascenso, que se celebra hasta mañana en la localidad navarra de Barañain. Las gijonesas se enfrentan a partir de las 19.30 horas de hoy al Maristas de La Coruña, el único equipo que las derrotó en la fase final de Primera Nacional femenina hace apenas dos semanas.