Marco quiere escribir el futuro del OCB

La temporada más gloriosa del Unión Financiera Baloncesto Oviedo tocó a su fin el pasado domingo en Palencia, tras lograr el Quesos Cerrato Palencia el tercer punto en la eliminatoria de ascenso a la ACB. Se produjo así el mismo desenlace que en la temporada 2013/14, en la que los ovetenses, en su primer año en la LEB Oro, también se cruzaron en semifinales con el conjunto castellano.

En opinión de Carles Marco, técnico del Unión Financiera, el pase de ronda de los castellanos es merecido. «En el computo global han sido mejores», admitió el barcelonés a la conclusión de la enfrentamiento. El principal lamento del preparador catalán es la imposibilidad de hacer valer el factor cancha o, lo que es lo mismo, ganar los dos partidos de Pumarín. «Me quedo con que nos han faltado pequeños detalles para cambiar el signo de la eliminatoria, sobre todo en el primer partido, ya que de haber venido a Palencia con un 2-0, que hubiera sido merecido, podría haber otro desenlace», recalcó Marco que, a lo largo de la campaña, ha tenido que lidiar con el problema de las lesiones que han mermado el potencial de su plantilla.

Infortunios que no abandonaron al equipo en este tramo fundamental del curso. «Me hubiese gustado tener a los doces jugadores en todos los partidos pero llegar a una semifinal de los 'play off' con la exigencia que requiere y no contar con dos jugadores que son capitales, ante un magnifico equipo como el Palencia, es lógico que los echamos de menos», reconoció el técnico que no quiere hablar de hipótesis sobre qué hubiera pasado si hubiera podido contar con el equipo al completo, indicó en alusión a la ausencia de Miquel Salvó en todas las semifinales y a la de Paul Jesperson en el encuentro del domingo.

El técnico de los ovetenses no tiene claro si ha podido ser el factor determinante de la eliminatoria. «Miquel y Paul son dos jugadores que han sido básicos y claves a lo largo del año, y que además juegan en la misma posición, por lo que de haber estado todos no se qué hubiera pasado», aseguró sin querer utilizarlo como una excusa.

De lo que si está seguro el míster del Unión Financiera es de la implicación de sus jugadores, quienes lucharon en todo momento por sacar adelante cada uno de los cuatro partidos ante el Palencia: «No quiero ni un reproche para mis jugadores, porque lo han dado todo», repitió al tiempo que se confesó «contentísimo» de la actitud de la plantilla.

Marco está convencido de que, con el paso de los días, se valorará más lo que hizo el Unión Financiera a lo largo de este ejercicio. «Nos hemos ganado el respeto ante el resto de equipos, al igual que ya hicimos la temporada pasada».

El futuro inmediato del técnico catalán pasa por disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. Superadas las vacaciones, su aspiración es continuar ligado al Unión Financiera a fin de dar continuidad al proyecto. «Lo que es innegable, es que estoy encantado de estar aquí, y hay que felicitar al club por dar pasos adelante y si es conmigo, perfecto y mucho mejor», subrayó Carles Marco, que tuvo palabras de agradecimiento para la entidad pero también para su equipo de colaboradores con los que ha trabajado codo con codo desde su llegada.