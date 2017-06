«El siguiente paso es ponerse la meta de alcanzar la final de los ‘play off’»

A pesar de encontrarse en de vacaciones, merecidas, tras firmar, junto al Unión Financiera Baloncesto Oviedo, la mejor temporada del equipo en sus poco más de diez años de historia, el capitán Víctor Pérez, quien se encargase de elevar al cielo de Pumarín la Copa Princesa de Asturias, no desaprovecha la oportunidad para continuar su preparación física, hacer balance del año, y pensar en el futuro más inmediato. Es el único jugador que tiene asegurada su continuidad.

–A pesar de encontrarse de vacaciones, ¿es una persona activa para el deporte?

–Soy inquieto en cuanto a deportes de verano. Todo lo que no puedo hacer durante los diez meses de competición, aprovecho el periodo de vacaciones para dedicarles un tiempo. Por ejemplo, correr o jugar al pádel.

–Al igual que en las últimas temporadas, se inicia el periodo de fichajes y usted es el único jugador del club con contrato en vigor.

–Esta no sólo es la tónica del Oviedo en el verano, sino de todos los equipos. No es una situación nueva para mí el tener que ayudar a adaptarse a los nuevos compañeros que vengan al equipo. Está claro que, al hacer una buena campaña colectivamente, habrá jugadores que tengan mejores ofertas y deberán sopesar si continuar en Oviedo, donde estuvieron muy a gusto, felices, centrados jugando al baloncesto y al día de cobros, o marcharse a otro club. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la renovación y no sólo la parte económica. Si renuevan la mayoría de ellos, estaré muy contento. Y en el caso de que tenga que llegar gente nueva como este año, aquí estaremos la gente veterana, como puede ser mi caso o el de Agustín Munárriz en el cuerpo técnico, para darles una gran bienvenida.

–¿Ha notado predisposición por parte de sus compañeros para continuar un año más en el club?

–Prácticamente todos quieren seguir en Oviedo. Ha sido una experiencia inolvidable. No sólo por la consecución del título de la Copa, ya que, cuando se logran los objetivos y estás cómodo o eres feliz sobre una pista de baloncesto, siempre vas a querer continuar. Pero hay jugadores que van a tener la opción de poder esperar de cara a plantearse su futuro, mientras que otros no tendrán esa oportunidad. Además es cuestión del club decidir quién quiere que renueve. Pero lo que me consta, es que todos querrían seguir un año más.

–Vista la progresión del equipo a lo largo de las últimas temporadas y aunque aún está por definir la plantilla y el cuerpo técnico, ¿lo lógico sería pensar en la meta del ascenso?

–Las metas siempre hay que ponérselas muy altas,. Esta temporada fue la segunda ocasión que llegamos a las semifinales de los ‘play off’ y, aunque perdimos las dos por 3-1, el siguiente paso tiene que ser pensar en la final. Pero nos equivocaríamos si queremos llegar ya a la final o lograr el ascenso, de manera directa o través de los ‘‘play off’’. Tenemos que seguir dando los pasos que son necesarios y no saltar los escalones de dos en dos, ya que ahí podría venir el batacazo. Hay que pensar en que el primer objetivo es formar un gran equipo, compuesto por grandes jugadores y un gran cuerpo técnico, y a partir de ahí conjuntarnos de la mejor forma posible para que eso no suponga una losa en el resto de la temporada. Pero las metas, indudablemente, cuanto más altas, mejor.

–Tras la eliminación en semifinales ante el Palencia, comentó que con el paso de los días se valoraría de una más real los logros alcanzados a lo largo de la temporada. ¿Se ven ya con otra perspectiva?

–Totalmente. Y con letras mayúsculas. Pasados estos días hemos visto que globalmente fue una campaña impecable. Mantenernos durante varias jornadas entre los dos primeros puestos de la tabla, luchando con el Guipuzkoa por la primera posición, fue algo increíble. Lástima del pequeño bajón de la última parte de la Liga, en especial el partido en San Sebastián, que nos marcó para la clasificación de la fase regular. El equipo nunca bajó los brazos y siempre se entregó pensando en el siguiente partido. Y eso se evidenció en los ‘play off’, a los que llegamos en unas condiciones óptimas, aunque las lesiones nos volvieron a afectar.

–¿La consecución de la Copa Princesa se puede considerar como la recompensa al trabajo humilde?

–Sin ninguna duda. La humildad caracteriza al Oviedo Club Baloncesto, que busca conseguir objetivos que no están ni tan siquiera en la mente de los jugadores o en la de los miembros del club.Pero, al final, los resultados este año acompañaron desde el inicio. En la primera parte de la temporada fuimos muy regulares y eso nos permitió conseguir el título de campeones de invierno, algo que nadie nos podrá quitar y que nos concedió la posibilidad de disputar y organizar la Copa Princesa. En una final a un partido puede pasar cualquier cosa, pero nosotros la preparamos realmente bien. Y logramos un gran título para el OCB.

–Después de lo visto este año, a buen seguro aparecerán en las quinielas como uno de los candidatos al título.

–Quizás sí, pero hay que ser realista y tener los pies en el suelo. Poco a poco se están dando pasos más amplios en el club, como es en el caso organizativo o de presupuestos. Pero hay que ser cautos. Nosotros podemos luchar contra el resto de equipos, pero en cambio sus prepuestos están muy por encima del nuestro. Ahí es cuando nos damos cuenta del mérito que tenemos.

–A título personal, ¿cómo califica su quinta temporada en Oviedo?

–Ha sido buena, aunque yo no soy de ponerle nota, ya que además este año me ha pasado algo que nunca antes me había ocurrió: dos lesiones que me han impedido participar en varias fases de la temporada. Por más que intentaba recuperarme rápidamente para volver junto a mis compañeros, era consciente de que todo este proceso para recuperar el nivel me llevaría un tiempo. Tuve que ser bastante fuerte mentalmente para poder ayudar a mis compañeros desde fuera de la pista mientras que me recuperaba.