Pumarín reúne a las promesas del baloncesto asturiano

Con la llegada del periodo estival y tras la conclusión de las diferentes competiciones regionales se inicia una etapa de torneos de verano con los que se pondrá el cierre a la temporada de baloncesto.

Con la idea de convertirse en un referente para las jóvenes promesas asturianas nace la Copa Integra Energía Basket, organizada por el Oviedo Club Baloncesto, que reúne a veintiséis equipos de minibasket de las categorías Benjamín y Alevín, tanto masculino como femenino.

La Copa se desarrollará en su totalidad en la jornada de hoy y tendrá como sede el Polideportivo de Pumarín, lugar donde muchas de esas jóvenes promesas sueñan en poder emular los logros del mejor equipo de la región, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, conjunto que alzaba en el mes de enero en el propio recinto, la Copa Princesa de Asturias, primer título oficial del baloncesto asturiano.

En la presentación del torneo, que tuvo lugar en el día de ayer en las instalaciones que dispone el patrocinador, Integra Energía, en el Polígono Espíritu Santo de Oviedo, estuvieron presentes Héctor Galán y Fernando García, por parte del Oviedo Club Baloncesto, y Francisco Fernández y David López, en representación de Integra Energía.

El Director General del OCB, Héctor Galán, explicó los motivos por los cuales la entidad ovetense se decidió por organizar este evento: «Nace con la idea de ser un torneo de final de temporada para niños y niñas en categorías benjamín y alevín, siendo una oportunidad para el disfrute de los más de doscientos cincuenta jugadores que pasen por el mismo».

Una misma finalidad que recalcó el Director de Cantera del Oviedo Club Baloncesto, Fernando García: «Esto no deja de ser un torneo de baloncesto y por tanto su finalidad es que los niños y niñas sean los actores protagonistas, que lo pasen bien y que tengamos un día de convivencia inolvidable».

Por parte de Integra Energía, su responsable de Marketing y Comunicaciones, David López confesó que tras recibir el ofrecimiento por parte del club, no podían decir que no. «Desde el primer momento que el Oviedo Club Baloncesto se puso en contacto con nosotros para llevar a cabo una colaboración, teníamos claro que queríamos estar con la cantera. Además queremos devolver a la sociedad la confianza que deposita en nosotros, y que mejor manera que apoyando al deporte base», afirmó López, quien augura un futuro prometedor: «Queremos hacer un evento deportivo que vaya creciendo en los años, y que sea una referencia en las próximas ediciones».

Desde el club no se quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de la empresa asturiana para poder sacar adelante el torneo. «Llevábamos mucho tiempo con él en la cabeza pero no éramos capaces de hacerlo dado que necesitábamos un poquito de músculo, y ese músculo lo ha aportado Integra Energía», señaló Héctor Galán, quien recibió también palabras de agradecimiento por parte de López: «Necesitamos clubes como el OCB y, si no existiesen, tendríamos que inventarlos».

La competición dará inicio a las 9.30 horas con los primeros encuentros, con una duración de 50 minutos, y que se repartirán en las tres pistas habilitadas en el Polideportivo de Pumarín.